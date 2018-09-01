Митинги против повышения пенсионного возраста пройдут сегодня по всей стране
Акции заявлены с более ста городах, организованы они левыми силами, в частности партией КПРФ.
Пенсионная реформа ставит под угрозу будущее России. Об этом ранее говорил глава КПРФ Геннадий Зюганов.
Митинги согласованы. В Москве акция начнется в 12 часов дня на проспекте Академика Сахарова.
Комментарии1
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malanoff 02 сентября 2018 | 00:21
Вставай проклятьем заклейменный . весь мир голодных и рпбов….