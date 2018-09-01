В Москве сегодня простятся с Иосифом Кобзоном

Певец умер на 81-м году жизни после тяжелой болезни.

Церемония прощания с Иосифом Кобзоном организована в Концертном зале имени П. Чайковского. Начнется она в 8 утра и продлится несколько часов. Такое раннее время выбрано из-за большого количества людей, которые хотят проститься с народным артистом, сказано на сайте Госдумы. Иосиф Кобзон был депутатом нижней палаты парламентов II—VII созывов, членом партии «Единая Россия». Церемонию посетят многие депутаты, не исключено, что приедет президент Владимир Путин. Певец долгие годы боролся с тяжелым онкологическим заболеванием, в конце июля стало известно о его госпитализации. Однако вскоре народного артиста выписали для лечения дома. Исполнитель песен «День победы», «А у нас во дворе», «Журавли», «Мгновенья» много гастролировал, участвовал почти во всех главных концертах, посвященных важным праздникам и датам. Иосиф Кобзон говорил, что в России нет почти ни одного города, который бы он не посетил с концертом. Репертуар артиста включал около 3 тысяч песен.

Похоронят Иосифа Кобзона на Востряковском кладбище, рядом с матерью.