В вашингтонском кафедральном соборе простились с сенатором Джоном Маккейном

Это в первую очередь был человек чести, — сказал бывший глава Госдепа Генри Киссинджер.

Джон старался создать лучшее будущее. Как сенатор, он выступал за восстановление отношений с Вьетнамом и стал сторонником примирения со своим врагом. Честь, — это призрачное понятие, у него нет четко прописанного свода законов. Это отражение возможности принудить себя работать на достижение общей цели, не учитывая личные амбиции. Для Джона это был один из главных в жизни принципов.

Маккейна похоронят завтра на территории Военно-морской академии в Аннаполисе.