В вашингтонском кафедральном соборе простились с сенатором Джоном Маккейном
Это в первую очередь был человек чести, — сказал бывший глава Госдепа Генри Киссинджер.
Джон старался создать лучшее будущее. Как сенатор, он выступал за восстановление отношений с Вьетнамом и стал сторонником примирения со своим врагом. Честь, — это призрачное понятие, у него нет четко прописанного свода законов. Это отражение возможности принудить себя работать на достижение общей цели, не учитывая личные амбиции. Для Джона это был один из главных в жизни принципов.
Маккейна похоронят завтра на территории Военно-морской академии в Аннаполисе.
Комментарии3
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novichok_ 01 сентября 2018 | 23:18
Судя по частоте публикаций, редакторы "Эха" воспринимают кончину вашингтонского ястреба как личное горе"...
fig_vuam 02 сентября 2018 | 00:00
novichok_:
А тебен хотелось бы о своесм родном, да? Ну вот это например, чего на Эхе нет:
В пятницу, 31 августа, в Москве, на улице Красных Курсантов, нашли чемодан с уложенным в него телом женщины, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на телеканал "Дождь".
При визуальном осмотре эксперты не заметили повреждений на теле молодой женщины, в возрасте от 18 до 25 лет.
Это уже второй такой случай за последний месяц: в начале августа чемодан с телом женщины был обнаружен в Воронцовском парке. На ее теле также не нашли признаков насильственной смерти.
В настоящее время следствие устанавливает, существует ли связь между этими инцидентами.
ly4_sveta 01 сентября 2018 | 23:27
Как все величественно, монументально и
красиво! Умеют же люди и в жизнь войти
свободными и умереть свободными.