В итальянском городе Каннето женщина набросилась с ножом на прохожих
Как передает агентство АНСА, убит один человек, ранены еще трое. Напавшая задержана. По предварительным данным, злоумышленница — уроженка Польши. Мотивы нападавшей пока не ясны.
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Как передает агентство АНСА, убит один человек, ранены еще трое. Напавшая задержана. По предварительным данным, злоумышленница — уроженка Польши. Мотивы нападавшей пока не ясны.
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