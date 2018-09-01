Полицейские в Дагестане застрелили вооруженного мужчину, открывшего стрельбу

Как передает ТАСС, подозрительный человек был замечен в Хасавюртовском районе. На предложение сдаться он начал стрелять и был убит ответным огнем. Личность подозреваемого устанавливается. Источники «Интерфакс» утверждают, что убитый возглавлял т.н. «кизилюртовскую» бандгруппу, которая считается последней действующей на территории республики.