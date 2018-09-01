4 японских истребителя были подняты сегодня в воздух для сопровождения российских самолетов
Как говорится в сообщении японского ведомства, два противолодочных Ту-142 и один бомбардировщик Су-24 пролетали над акваторией Японского моря. Японские военные утверждают, что Ту-142 подлетел к острову Хоккайдо, проследовал вдоль его западного побережья на юг, после чего сделал круг. Су-24 совершил полет в районе острова Хонсю. Каких либо нот и других дипломатических демаршей пока не последовало
Комментарии2
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mikhail_spb_ 01 сентября 2018 | 23:27
Провоцируют.
Помнится, один такой мирный, беззащитный росбомбардировщик тоже летал и провоцировал турков.
Чем кончилось, всем известно - эрдогашка всадил первый нож в спину нацдилеру.
dataan 02 сентября 2018 | 00:07
Все четыре японских истребителей были задействованы. Больше и нету :))))))))