4 японских истребителя были подняты сегодня в воздух для сопровождения российских самолетов

Как говорится в сообщении японского ведомства, два противолодочных Ту-142 и один бомбардировщик Су-24 пролетали над акваторией Японского моря. Японские военные утверждают, что Ту-142 подлетел к острову Хоккайдо, проследовал вдоль его западного побережья на юг, после чего сделал круг. Су-24 совершил полет в районе острова Хонсю. Каких либо нот и других дипломатических демаршей пока не последовало