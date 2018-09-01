Сепаратисты в Донецке «выбивают» показания из задержанных после убийства лидера «ДНР» Александра Захарченко
Во всяком случае, так утверждает представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский. По его данным, на которые ссылается радио «Свобода», всего задержано 14 человек. Четверо из них, как утверждают российские СМИ, признались в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. «Но это фейк» — пишет Лисянский. Ранее представители самопровозглашенной республики заявили, что задержанные были связаны с украинскими спецслужбами. В СБУ эти обвинения отвергают. Похороны Захарченко пройдут 2 сентября.
Комментарии32
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sokal123 01 сентября 2018 | 23:06
Я только представил и стало страшно.
novichok_ 01 сентября 2018 | 23:12
sokal123: Лисянский врать не будет.
А ты выпей горилки и успокойся...
patrikk_1 01 сентября 2018 | 23:17
Во всяком случае, так утверждает представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский...
Паша Лисянский, он случайно не родственник нашему Алешке Сисянскому?
malanoff 01 сентября 2018 | 23:27
patrikk_1: Да , это ваш. Сосянские - это все родственники портянок.
vasilevich58 01 сентября 2018 | 23:42
На воре и шапка горит.
Бандиты привычно вешают ответственность за свои преступления на конкурентов или просто на первого попавшегося.
В расследовании этого дела разумеется "соратники " покойного заинтересованы меньше всего!
zztop1960 01 сентября 2018 | 23:42
patrikk_1: Ух ты , аж 14 человек задержали , прям на месте преступления ! И суток не прошло , как дело раскрыто , преступники задержаны и сознались . и все 14 сознались , сразу , и раскаялись и пустили слезу
fig_vuam 02 сентября 2018 | 00:09
patrikk_1: Его вроде не Алешей зовут, сисянского этого, а володя, да*?
странно,ь что только 4 из 14 созналось.
Плохо допрашивают.
Педофил тов. Сталин когда-то инструктировал как надо допрашивать.
А сейчас уже забыли.
Нет на них Сталина.
serhio_25__ 01 сентября 2018 | 23:16
sokal123: ""Сепаратисты в Донецке"" - как сепаратисты? А разве не сограждане в оккупации?
fig_vuam 02 сентября 2018 | 00:13
serhio_25__: Их называют так как они сами себя называют.
Где торговец курями Захарченко на воздух взлетел? В кафе "Сепар", это его кафе было.
Значит сепаратист он был. Да?
ensebeo 01 сентября 2018 | 23:07
Наверняка они и подземный ход до США хотели выкопать, 146%.
minerr 01 сентября 2018 | 23:08
Эхо падает всё ниже и ниже - перепечатывать свидомый бред может себе позволить только уж совсем жёлтая пресса.
navsegda 01 сентября 2018 | 23:16
minerr: Падает , не падает , а ты читаешь и комментишь )))
tiridas 01 сентября 2018 | 23:40
minerr: Ещё хуже, что форум превратился в свидозагон. Теперь, чтобы встретить коммент, с которым хотелось бы поспорить, обсудить, задуматься, было бы просто интересно прочесть, приходится пролистать 50 штук откровенного мусора от майнодаунов.
:-Е
fresh_breeze 01 сентября 2018 | 23:11
"По его данным, на которые ссылается радио «Свобода», всего задержано 14 человек. "
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Да там все заодно, что этот омбудсмен, что радио "Стыдоба" — проверенная временем брехунья.
Волкера бы ещё процитировали, он такой же "авторитет", как и они.
PS:
ДНР вроде бы ещё не принята в Совет Европы, нет? Тогда получается, что запрет на смертную казнь в этой республике отсутствует. Убийство, да ещё главы государства, — это не хухры-мухры.
kryimzdick 01 сентября 2018 | 23:13
fresh_breeze: Первых попавшихся схватили и заметают следы.
zztop1960 01 сентября 2018 | 23:48
kryimzdick: Первых попавшихся схватили и заметают следы. ??? А не хрен было глазеть на взорванный " Сепар" , шли бы домой и не стали бы украинскими диверсантами. А то рты разинули
ymnik29 01 сентября 2018 | 23:17
fresh_breeze: Глава - ? Государства - ? Кто - ? Какого - ?
fresh_breeze 01 сентября 2018 | 23:23
ymnik29:
"Государства - ? Кто - ? Какого - ?"
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Какого государства? Непризнанного, вот какого.
Но к стенке может поставить даже оно.
Или из-за того, что оно непризнанное, за убийства его жителей, не говоря уже про руководство, талоны на усиленное питание выдавать?
testmeter 01 сентября 2018 | 23:31
fresh_breeze: "Но к стенке может поставить даже оно" ///
Оно - это глава "государства"? Да, оно может... Правда, это все, на что оно способно. Ваше оно тоже смогло откатить неплохо развивающуюся страну в дебри 37-го года
lion64__2 01 сентября 2018 | 23:12
За терроризм свидомые ответят вне всякого сомнения. И расплата будет суровой.
malanoff 01 сентября 2018 | 23:14
lion64__2: Еще немного и они признаются , что и Кобзон дело их рук.
zztop1960 01 сентября 2018 | 23:57
lion64__2: И расплата будет суровой. ????? Какая ? За Гиви и Моторолу клялись суровой расплатой , били себя в грудь кулаком на всех российских теле-шоу , но через неделю передумали и забыли про Гиви и Моторолу , сейчас только вспомнили , после Захарченко. Так и про Захарченко забудут через неделю , как о Плотницком забыли. Где Плотницкий !!!!!!!!!!
skull__ 01 сентября 2018 | 23:21
Почему то уверен, что этот пгавозащитник дальше Киева не выезжает...
testmeter 01 сентября 2018 | 23:33
skull__: А ты о Киеве только и думаешь
zztop1960 02 сентября 2018 | 00:06
skull__: А ты куда выезжал , более 80 % россиян никогда не были за границей , и я думаю , что эти 80 % это портянки.
mikhail_spb_ 01 сентября 2018 | 23:29
Что-то подсказывает, что вместе с "сепаратистами" показания выбивают и заплечных дел мастера с лубянки.
timber_head 01 сентября 2018 | 23:45
mikhail_spb_: Да бросьте. Это внутридонбасские "братские разборки". Чем меньше втекает, тем интенсивнее делятся денежные потоки. А Путину они уже давно только напоминание, что он там обделался. Совсем, конечно, бросить не может, но "всенародный сбор средств в пользу ДНР-ЛНР" закончился минимум год назад.
timber_head 01 сентября 2018 | 23:43
Я что, есть сомнения, учитывая "оперативность раскрытия"? У них три варианта - явка с повинной, валить на Россию, валить на Украину. Ну и какие у них варианты? ;-)
jblack2 01 сентября 2018 | 23:45
Профессионалы сделали своё дело.
Очередь правозащитников защищать хвосты, путать следы, поднимать шум в прессе и вызволять "невинно" задержанных...
timber_head 02 сентября 2018 | 00:21
jblack2: Профессионалы, детка, за день не ловятся и, тем более, за день не колятся. Профессионалы бы к вечеру того же дня пиво в Киеве пили. А тут поймали какого-то бомжа и, как в старом советском анекдоте про муху, из которую на спор делали слона: "Да слон я, слон, только ногами не бейте!"
ly4_sveta 02 сентября 2018 | 00:09
А у нас Немцова убили перед самым Кремлём. И что?
А это бандит какой-то. Бандиту бандитская смерть.
Все логично. Отстреляют скоро всех этих сепаров.
И отстреляют именно те, кто всю эту кашу заварил. .
psixolog 02 сентября 2018 | 00:18
служба безопасности нашла подозреваемых в течении 2 часов после убийства ... опять .. ну как после убийства моторолы и гиви и всех наказала.. а ДО убийства НЕЛЬЗЯ БЫЛО ЭТО СДЕЛАТЬ? .. бандеровцы думают и планируют теракты в донецке КАЖДУЮ МИНУТУ...куча американских советников спецслужб.. и все хотят прославится по стопам бандеровцев которые не выиграли НИ ОДНОГО сражения у красной армии и прославились только убийствами местных жителей переодевшись в форму бойцов красной армии у них подлость генетическая знают ли это спецслужбы донецка ? наверняка .. почему диверсанты гуляют по донецку? все в киеве официально заверяют что это захарченко отжал и это разборки криминала вспоминают про то что кремль устранил за что то захарченко что это заказал ходаковский ..это версии для европы про мирных и не способных на подлости бандеровцев.. во весь этот бред не верят уже и сами свидомые которые голосованием в 50 проц. сказали что это " НАШИ " спецслужбы...это как их кричалка слава украине героям слава но мы то знаем что это гайль гитлер зик хайль...