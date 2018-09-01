На молодежном форуме в Сочи с Путиным сфотографировался ученик в футболке «Навальный 2018»...

Фотография опубликована на сайте Кремля. Снимок также попал в фотобазу ТАСС. Сегодня президент в образовательном центре «Сириус» встречался с победителями международных школьных олимпиад. На «майку с Навальным» обратили внимание в ФБК. Полностью надпись на майке не видно, однако в кадр попали последние буквы фамилии Навального и первые цифры. Как отмечает «Дождь», такие майки можно свободно приобрести в интернете.