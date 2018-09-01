На молодежном форуме в Сочи с Путиным сфотографировался ученик в футболке «Навальный 2018»
Фотография опубликована на сайте Кремля. Снимок также попал в фотобазу ТАСС. Сегодня президент в образовательном центре «Сириус» встречался с победителями международных школьных олимпиад. На «майку с Навальным» обратили внимание в ФБК. Полностью надпись на майке не видно, однако в кадр попали последние буквы фамилии Навального и первые цифры. Как отмечает «Дождь», такие майки можно свободно приобрести в интернете.
Комментарии36
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serhio_25__ 01 сентября 2018 | 23:03
И что никого не расстреляли? Мальчик не в ГУЛАГе?
merelymy 01 сентября 2018 | 23:04
Кругом карбонарии, и говорят мальчик конторский, мозговых сортов.
patrikk_1 01 сентября 2018 | 23:11
На молодежном форуме в Сочи с Путиным сфотографировался ученик в футболке «Навальный 2018»...
Эйзо пгиша! Неужели это пгавда?! Это же настоящий праздник, лучше чем Ханука и Пурим, мама нажарит сегодня мацы и будем праздновать до утра.
chernyij 01 сентября 2018 | 23:17
patrikk_1: Главное, закусывайте и не забывайте, что Вас по запаху легко узнать даже, если вы знаете несколько ненавистных Вам слов.
kapitonovih_36 01 сентября 2018 | 23:23
странно...путин должен был придушить мальчика своими кровавыми руками...правда пркладки?
minerr 01 сентября 2018 | 23:51
kapitonovih_36: Может и не приду шит, но наверняка позавтракает им. Интересно, будет солить или нет?
А вообще сказки о "кровавом режиме" становятся все более смешными.
gordy 01 сентября 2018 | 23:54
Так, невзначай, Путин обнародовал имя своего преемника?
navsegda 01 сентября 2018 | 23:18
patrikk_1: Ты так сможешь в лицо Роттенбергам или Миллеру ?
merelymy 01 сентября 2018 | 23:45
Тумбала-тумбала - тумбалалайка,
Тумбала-тумбала - тумбалалайка,
Тумбалалайка три струни має,
Кого я люблю, сама я знаю
melnikov_ivan_85 01 сентября 2018 | 23:09
serhio_25__: Наше государство гуманное, оно не расстреливает за футболки, а всего лишь задерживает. А за репосты всего лишь сажает. А ведь могло и расстреливать.
serhio_25__ 01 сентября 2018 | 23:12
melnikov_ivan_85: Так мальчик задержан за репост?
patrikk_1 01 сентября 2018 | 23:13
melnikov_ivan_85:
Жидобандеру надо давить, не выходя за рамки закона.
pavelmistery 01 сентября 2018 | 23:20
serhio_25__: Задерживали уже людей с майками Навального. И этого скоро могут задержать, не перед камерами же это делать...
serhio_25__ 01 сентября 2018 | 23:30
pavelmistery: ""Задерживали уже людей с майками Навального"" - где и когда задерживали людей с майками Навального не допуская их до Путина?
melnikov_ivan_85 01 сентября 2018 | 23:24
serhio_25__: Дурень, мальчик не задержан хотя бы потому, что это отразилось бы негативно на святом образе Путина. Он же детей любит. А если хочешь на себе опробовать задержание за футболку, приезжай в Челябинск и попробуй пройтись по кировке в такой футболке.
serhio_25__ 01 сентября 2018 | 23:32
melnikov_ivan_85: ""мальчик не задержан хотя бы потому"" - т.е. никого не убили, в Гулаг не сослали, а вы сами выдумали страшилку, сами обосрали от нее?
melnikov_ivan_85 01 сентября 2018 | 23:40
serhio_25__: ///т.е. никого не убили, в Гулаг не сослали, а вы сами выдумали страшилку, сами обосрали от нее?///
Страшилка про расстрелы существует только в вашем воспаленном воображении. Я же наоборот писал, что наше государство гуманное. Оно всего лишь задерживает за футболки, сажает за репосты, отчисляет за митинги, заказывает оппозиционеров. Никаких расстрелов. Мы ж не дикари какие-то там.
gonduras_on_colyma 01 сентября 2018 | 23:18
serhio_25__: // И что никого не расстреляли? Мальчик не в ГУЛАГе? //
Детёныш ватоцефала, если ты ещё не понял, поясняю: охрана этот момент банально провтыкала.
Как и придворные фотографы старика Кабаева, как и те, кто работает с контентом сайта.
А даже САМ тоже облажался.
Либо потому, что уже старый стал, хватка не та, что во времена стукачества в дрезденском клубе, или по той причине, что слово Навальный он читать не умеет.
serhio_25__ 01 сентября 2018 | 23:22
gonduras_on_colyma: ""охрана этот момент банально провтыкала."" - существо, за стенами молодежного форума кучи расстрелянных детей с майками Навального?
gonduras_on_colyma 01 сентября 2018 | 23:30
serhio_25__: Дались тебе, клоун малолетний, расстрелянные ровесники.
Они тебя ещё не 3,14zдят за кровожадность?
Следи за мыслью, ампутант мозговой.
Если бы охрана засекла сабж до съёмок, то малого аккуратно бы отодвинули.
Если бы обнаружили лажу во время или после, то те фотки, где видна надпись, просто не выложили бы.
Ну, или как вариант, поступили бы как со знаменитыми часам Гундяева.
Если палевные фотки выложили на сайт, значит лажанулись все по цепочке, описанной мною.
Уже дошло или ещё добавить, детёныш ватоцефала?
zztop1960 02 сентября 2018 | 00:11
serhio_25__: Опытный глаз чекиста дол осечку , подполковник КГБ , Путин, теряет навыки , а ведь сам рассказывал по ТВ , как вёл наружное наблюдение в Москве
piter_ug 01 сентября 2018 | 23:06
Кого интересно уволят, что не досмотрели учеников до трусов?
nanarovsky 01 сентября 2018 | 23:08
Классно сисяна потролили...
mitja_76 01 сентября 2018 | 23:14
nanarovsky: Сдается мне, что за этот "тролинг" кое-кто теперь звездочек на погонах недосчитается.
gonduras_on_colyma 01 сентября 2018 | 23:21
nanarovsky: // Классно сисяна потролили... //
Это да, старик Кабаев сейчас в бешенстве, плешь вспотела, ботокс по скулам ходит, ножками на каблучках сучит.
kryimzdick 01 сентября 2018 | 23:11
Естественно, престарелый Путин не ассоциируется с будущим.
ramses333 01 сентября 2018 | 23:18
Ничего страшного не случилось: Путин не только не в состоянии произнести имя "Навальный", но он не в состоянии его и прочитать.
chernyij 01 сентября 2018 | 23:20
Ребятам о зверятах.
mikhail_spb_ 01 сентября 2018 | 23:24
Согласно проклятию, если бы нацдилер прочитал вслух фамилию Навальный, он тут же превратился бы в крысу.
poster6996 01 сентября 2018 | 23:29
Тролль 80 lvl !!!
dyymm 01 сентября 2018 | 23:30
Чрезвычайно важная новость, даже не смотря на то, что "полностью надпись на майке не видно"...
gonduras_on_colyma 01 сентября 2018 | 23:34
dyymm: Если ты только что с Марса прилетел и не знаешь предыстории сабжа, либо, как вариант, у тебя ампутировано ЧЮ - то согласен, тебе несмешно и неинтересно.
guerrilleros 01 сентября 2018 | 23:36
Майка с "Навальным 2018" гарантированно защитит любого карапуза от лобызаний вождём в пупок. Аки крест святой.
chikitta 01 сентября 2018 | 23:40
Когда банкет по случаю такой великой победы будет?
mayc88 01 сентября 2018 | 23:48
зачет парню , я вот не смог сделать фото на даче у димы в плесе в такой майке .
PS к середине дня прибежали два ФСОшника держа руки на кобуре провели беседу со мной))) больше меня туда не пускают .
PPS сыроварню с пивоварней я думаю открыли
stratovarius 02 сентября 2018 | 00:03
Вот это да!!! Это же Революция! Это государственный переворот! Эту сногсшибательную новость надо постить через каждые пять минут в течении месяца!