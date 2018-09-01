На молодежном форуме в Сочи с Путиным сфотографировался ученик в футболке «Навальный 2018».

Фотография опубликована на сайте Кремля. Сегодня президент в образовательном центре «Сириус» встречался с победителями международных школьных олимпиад. На «майку с Навальным» обратил внимание IT-консультант ФБК. Полностью надпись на майке не видно, однако в кадр попали последние буквы фамилии Навального и первые цифры.