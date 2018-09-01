На молодежном форуме в Сочи с Путиным сфотографировался ученик в футболке «Навальный 2018».
Фотография опубликована на сайте Кремля. Сегодня президент в образовательном центре «Сириус» встречался с победителями международных школьных олимпиад. На «майку с Навальным» обратил внимание IT-консультант ФБК. Полностью надпись на майке не видно, однако в кадр попали последние буквы фамилии Навального и первые цифры.
Комментарии18
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viktorova 01 сентября 2018 | 22:50
Либо фотку быстро уберут, либо надпись исчезнет, как часы гундяя.
nelibermot20 01 сентября 2018 | 22:57
"футболке «Навальный 2018»."
Носить такую футболку - это все равно что повесить на лоб табличку "я-лошара"
gonduras_on_colyma 01 сентября 2018 | 23:14
nelibermot20: // Носить такую футболку - это все равно что повесить на лоб табличку "я-лошара" //
Клоун в портянках, ты, видимо, носишь футболку с изображением какого-то плешивого старикашки?
oleg_andreevich 01 сентября 2018 | 23:56
nelibermot20: а если носить футболку с Путиным - это как-то отражается на крутизне носителя его социальном статусе или интеллекте?
polsan 01 сентября 2018 | 22:57
viktorova: а там на фото и так практически не видно, можно и не убирать ))
timber_head 01 сентября 2018 | 22:58
viktorova: Уже не уберут - разошлась по инета. А вот того, кто "не уследил", думаю уже убрали. И не одного.
novichok_ 01 сентября 2018 | 23:01
"В кадр попали последние буквы фамилии Навального и первые цифры"
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Рассмотрим варианты:
"Овальный 20"
"Сральный 2015"
"Анальный 2000"
Так причем тут Навальный?
novichok_ 01 сентября 2018 | 23:06
А как вам "ГрозНЫЙ 2018"?
navsegda 01 сентября 2018 | 23:13
novichok_: Уверен это твои любимые майки
aallttoo 01 сентября 2018 | 22:53
опять скрепопоносные облажались. что симптоматично
andreyoo 01 сентября 2018 | 22:54
Прикольно! Даже навальнята жаждут сфотографироваться с Путиным?
vinidbi 01 сентября 2018 | 22:57
andreyoo: Потроллить диктатора и позлить вас пригожинских мразей-всегда забавно!!!
protoukrop 01 сентября 2018 | 22:57
Хорошо еще что не в майке с фото Немцова. )) ФСО ждет небывалый разбор полетов.
putin_itogy 01 сентября 2018 | 22:59
Приведённые факты истязаний людей(Пытки ФСБ людей в Крыму, и не только) без всякого сомнения показывают, что ФСБ – уголовно-преступная организация, действующая по лекалам фашистского гестапо или ещё хуже. Такого не было ни при советской ни при ельцинской власти. Эти издевательства и многочисленные случаи пыток и убийств силовиками арестованных в тюрьмах и следственных местах России – детище нынешнего президента, развязавшего руки этим нЕлюдям для вселения страха. Рано или поздно возмездие за такое издевательство над людьми придёт.
novichok_ 01 сентября 2018 | 23:08
putin_itogy: Судя по роже, тебя тоже в ФСБ пытали?
ed81 02 сентября 2018 | 00:06
СУДЯ ПО АВТОРКЕ - ты жертва аборта! novichok_:
komandarm___1968 01 сентября 2018 | 23:00
Навалёнок прошёл перековку.))
Но где же пруф?)
skull__ 01 сентября 2018 | 23:02
И что даже не расстреляли? Тут же любят писать, что задержали за майку..