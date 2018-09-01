Концертный зал им. Чайковского с вечера окружён решётками
Завтра с восьми утра здесь пройдет прощание с Иосифом Кобзоном. Как сообщает наш корреспондент, вокруг стоят машины военной полиции, скорой помощи и «ритуала, в холле устанавливают сканеры. Как правило, такие меры безопасности принимаются в ожидании первых лиц государства.
Комментарии9
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astet 01 сентября 2018 | 22:10
Да это же целое шоу:
поцелует Путин Кобзона, али нет?!!
novichok_ 01 сентября 2018 | 22:11
Вечная память Великому Певцу и Верному Сыну Отечества!
curious69_ 01 сентября 2018 | 22:12
Y Напряжённо думает первое лицо государства ехать или не ехать... Призрак Захарченко беспокоит.
ded64 01 сентября 2018 | 22:14
Для террористов место встречи показывают??? Про первых лиц...
neyexo 01 сентября 2018 | 22:18
//первых лиц государства//
а сколько их, первых лиц?
chernyij 01 сентября 2018 | 22:52
neyexo: лиц там нет
sim 01 сентября 2018 | 22:26
Сцат.
Это хорошо!
aallttoo 01 сентября 2018 | 22:40
Загоны для скота готовы.
Скот готов скорбеть
timber_head 01 сентября 2018 | 22:52
"Как сообщает наш корреспондент, вокруг стоят машины военной полиции, скорой помощи и «ритуала, в холле устанавливают сканеры. Как правило, такие меры безопасности принимаются в ожидании первых лиц государства."
Это тех, которые "всенародно избраны, всеми любимы и имеют поддержку у населения под 90%"? Не позавидуешь им. Всю жизнь за решеткой.