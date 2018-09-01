Концертный зал им. Чайковского с вечера окружён решётками

Завтра с восьми утра здесь пройдет прощание с Иосифом Кобзоном. Как сообщает наш корреспондент, вокруг стоят машины военной полиции, скорой помощи и «ритуала, в холле устанавливают сканеры. Как правило, такие меры безопасности принимаются в ожидании первых лиц государства.