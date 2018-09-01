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22:06, 01 сентября 2018

Концертный зал им. Чайковского с вечера окружён решётками

Завтра с восьми утра здесь пройдет прощание с Иосифом Кобзоном. Как сообщает наш корреспондент, вокруг стоят машины военной полиции, скорой помощи и «ритуала, в холле устанавливают сканеры. Как правило, такие меры безопасности принимаются в  ожидании первых лиц государства.

Комментарии

9

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astet 01 сентября 2018 | 22:10

Да это же целое шоу:
поцелует Путин Кобзона, али нет?!!

novichok_ 01 сентября 2018 | 22:11

Вечная память Великому Певцу и Верному Сыну Отечества!

curious69_ 01 сентября 2018 | 22:12

Y Напряжённо думает первое лицо государства ехать или не ехать... Призрак Захарченко беспокоит.

ded64 01 сентября 2018 | 22:14

Для террористов место встречи показывают??? Про первых лиц...

neyexo 01 сентября 2018 | 22:18

//первых лиц государства//
а сколько их, первых лиц?

chernyij 01 сентября 2018 | 22:52

neyexo: лиц там нет

sim 01 сентября 2018 | 22:26

Сцат.
Это хорошо!

aallttoo 01 сентября 2018 | 22:40

Загоны для скота готовы.
Скот готов скорбеть

timber_head 01 сентября 2018 | 22:52

"Как сообщает наш корреспондент, вокруг стоят машины военной полиции, скорой помощи и «ритуала, в холле устанавливают сканеры. Как правило, такие меры безопасности принимаются в ожидании первых лиц государства."

Это тех, которые "всенародно избраны, всеми любимы и имеют поддержку у населения под 90%"? Не позавидуешь им. Всю жизнь за решеткой.

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