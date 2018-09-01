В Вашингтоне прошла национальная поминальная служба по сенатору Джону Маккейну
Среди выступавших были экс-президенты Барак Обама и Джордж Буш-мл. Последний особо отметил заслуги Маккейна в деле защиты прав человека, в том числе и в России.
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Среди выступавших были экс-президенты Барак Обама и Джордж Буш-мл. Последний особо отметил заслуги Маккейна в деле защиты прав человека, в том числе и в России.
Комментарии8
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novichok_ 01 сентября 2018 | 22:09
Когда канонизация?
fig_vuam 01 сентября 2018 | 22:38
novichok_: Маккейн протестант, баптист, у них нет святых.
Они ближе к первым христианам, чем католики, а тем более православные.
Маккейн был настоящим христианином, но в святые не рвался. И им не был.
Просто хороший человек.
novichok_ 01 сентября 2018 | 22:44
fig_vuam: Слава Маккейну!
haldey 01 сентября 2018 | 22:47
fig_vuam: Просто хороший напалмом жег женщин и детей! Это что бы быть сильно хорошим, надо было еще и атомную бомбу сбросить, не дожил скунс, только навонял много...
komandarm___1968 01 сентября 2018 | 22:42
novichok_: В украинской автокефальной - это будет первый святой...))
haldey 01 сентября 2018 | 22:49
komandarm___1968: В аду дьяволу поклоняются...
perestarok 01 сентября 2018 | 22:35
"В Вашингтоне прошла национальная поминальная служба по сенатору Джону Маккейну"
Сдох ещё один международный преступник.
rusof_ob 01 сентября 2018 | 22:43
Всю свою жизнь этот благородный Человек посвятил борьбе с подонками. Вечная Память!