Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов в третий раз госпитализирован из спецприемника

Как сообщила «Интерфакс» официальный представитель движения и супруга оппозиционера Анастасия Удальцова, это связано с обезвоживанием организма, вызванном голодовкой. По ее словам, состояние Удальцова тяжелое. Он сильно исхудал и находится под капельницей.

Удальцов отбывает 30 суток административного ареста за недавнюю акцию против пенсионной реформы.