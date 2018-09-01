Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов в третий раз госпитализирован из спецприемника
Как сообщила «Интерфакс» официальный представитель движения и супруга оппозиционера Анастасия Удальцова, это связано с обезвоживанием организма, вызванном голодовкой. По ее словам, состояние Удальцова тяжелое. Он сильно исхудал и находится под капельницей.
Удальцов отбывает 30 суток административного ареста за недавнюю акцию против пенсионной реформы.
Комментарии2
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olban82 01 сентября 2018 | 22:25
От обезвоживания - клизму ему надо поставить. Она и от глупости хорошо помогает.
patrikk_1 01 сентября 2018 | 22:32
По ее словам, состояние Удальцова тяжелое. Он сильно исхудал и находится под капельницей...
Сухая голодовка с капельницами? Интересно, где-нибудь в мире есть ещё такие клоуны, как таргамадзевские шлюхи Анастасия и Серёга Тютюкины?