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22:02, 01 сентября 2018

Суд в  Киеве вынес приговор по делу об организации убийства журналиста Аркадия Бабченко

Обвиняемый Борис Герман получил 4,5 года лишения свободы. Как сообщил глава СБУ Василий Грицак, суд принял решение еще 30 августа, а  приговор вступит в  силу через месяц. Глава СБУ уточнил, что Герман заключил сделку со следствием и  полностью признал свою вину. В Киеве утверждают, что имитация убийства Бабченко была частью операции украинских спецслужб, направленной на предотвращение покушения на журналиста и установление заказчиков преступления.

Комментарии

11

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novichok_ 01 сентября 2018 | 22:06

Страна непуганых идиотов...

dbarrakuda 01 сентября 2018 | 22:08

novichok_: Вы не правы, это страна победившая разум.

patrikk_1 01 сентября 2018 | 22:27

Суд в Киеве вынес приговор по делу об организации убийства журналиста Аркадия Бабченко...

Все убийцы Аркадия Бабченко, будут гореть в Аду.

haldey 01 сентября 2018 | 22:51

patrikk_1: Лучшее решение суда, должно было звучать, казнить, нельзя помиловать!
Кого и так понятно... Аркаша, ты вышел в тираж...

nelibermot20 01 сентября 2018 | 22:53

patrikk_1: если у этого урода был хоть грамм совести, он бы сейчас первым стоял на улице с плакатом пересмотреть дело и судить Германа только за клевету и лжесвидетельствование в отношении Пивоварника. Но у таких как Оркаша совесть отсутствует от слова совсем.

abuvgrobu 01 сентября 2018 | 22:07

Украинский цирк и его клоуны не перестают меня радовать до слез. Это же надо как быстренько они провели расследование и уже даже приговор вынесли ;)))))))

nelibermot20 01 сентября 2018 | 22:14

abuvgrobu: а срок какой шикарный, на 1,5 года больше за "органищацию убийства", чем получил нацбол Миронов, за распрыскивание балончика на концерте "затравленного" Макаревича. И ведь считают свой идиотизм и палево чем-то нормальным. Ещё кукуевские дегенераты принесли сотни пирамидок и резиновык члены к российскому посольству после смерти Кобзона. Представляю как падальщики варфоломеевы смаковали бы фотографию у американского консульства, если бы кто-то туда принес ОДИН фаллоимитатор на сиерть Маккейна, ну или что-то напоминающее вьетнамских детей

komandarm___1968 01 сентября 2018 | 22:22

Имитация убийства? Имитация здравого смысла...)

dilevski1973 01 сентября 2018 | 22:25

Ну, а заказчик где?

olban82 01 сентября 2018 | 22:27

dilevski1973: Вы как маленький! Лично Путин же.

needroid 01 сентября 2018 | 22:45

Герман получит приличный гонорар из денег МВФ, отбывать срок будет в колонии-поселении на Мальдивах.

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