Авиакомпания Utair заплатит компенсации пассажирам аварийного рейса в Сочи

Об этом «Интерфакс» сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, не уточнив размеры выплат. Минувшей ночью в аэропорту «Сочи» при посадке «Боинг» авиакомпании выкатился за пределы посадочной полосы и загорелся. Жертв не было, но по данным Минздрава, 18 пассажиров, в том числе трое детей, пострадали. Из самолета было эвакуировано 166 человек. При этом от сердечного приступа скончался сотрудник аэропорта. По факту аварийной посадки возбуждено уголовное дело. Как сообщил советник главы Роавиации Сергей Извольский, специалисты на месте причины аварии.

Черные ящики аварийного самолета уже доставлены для расшифровки в Москву. По данным авиакомпании, попавший а аварию Boeing выпущен в 2002 году и имеет действующий сертификат летной годности. Общий налет командира воздушного судна превышает 14 тыс. часов.