Россия продала Азербайджану военную продукцию на несколько миллиардов долларов
Об этом рассказал глава республики Ильхам Алиев.
Алиев добавил, что Россия сейчас важнейший мировой производитель и поставщик военной продукции на международные рынки.
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Об этом рассказал глава республики Ильхам Алиев.
Алиев добавил, что Россия сейчас важнейший мировой производитель и поставщик военной продукции на международные рынки.
Комментарии4
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basile7777 01 сентября 2018 | 21:10
ОТлично!
sokal123 01 сентября 2018 | 21:11
Наверное Пашинян будет недоволен.
polsan 01 сентября 2018 | 21:14
sokal123: И ему предложат оружие и он купит.
palmcoast___ 01 сентября 2018 | 21:13
Ну все., теперь армяни не пройдут.