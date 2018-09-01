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21:04, 01 сентября 2018

Россия продала Азербайджану военную продукцию на несколько миллиардов долларов

Об этом рассказал глава республики Ильхам Алиев.

Алиев добавил, что Россия сейчас важнейший мировой производитель и поставщик военной продукции на международные рынки.

Комментарии

4

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basile7777 01 сентября 2018 | 21:10

ОТлично!

sokal123 01 сентября 2018 | 21:11

Наверное Пашинян будет недоволен.

polsan 01 сентября 2018 | 21:14

sokal123: И ему предложат оружие и он купит.

palmcoast___ 01 сентября 2018 | 21:13

Ну все., теперь армяни не пройдут.

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