В  Словакии причислили к  лику блаженных девушку, убитую советским солдатом во время Второй мировой войны

Как передает радио «Свобода» около тридцати тысяч верующих-католиков приняли участие в церемонии беатификации в Кошице. Представитель Ватикана Джованни Анджело Беччу назвал Анну Колесарову «мученицей, которая отдала свою жизнь Христу, чтобы сохранить чистоту». Колесарова поплатилась жизнью за отказ вступить с бойцом Красной армии в интимную связь. Имя убийцы, который, как утверждается, застрелил 16-летнюю девушку на глазах ее родных, осталось неизвестным. Могила Колесаровой стала местом паломничества католической молодежи.