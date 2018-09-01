В Словакии причислили к лику блаженных девушку, убитую советским солдатом во время Второй мировой войны
Как передает радио «Свобода» около тридцати тысяч верующих-католиков приняли участие в церемонии беатификации в Кошице. Представитель Ватикана Джованни Анджело Беччу назвал Анну Колесарову «мученицей, которая отдала свою жизнь Христу, чтобы сохранить чистоту». Колесарова поплатилась жизнью за отказ вступить с бойцом Красной армии в интимную связь. Имя убийцы, который, как утверждается, застрелил 16-летнюю девушку на глазах ее родных, осталось неизвестным. Могила Колесаровой стала местом паломничества католической молодежи.
Комментарии1
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fig_vvam 01 сентября 2018 | 21:12
Значица братская славянская страна и такое ...
Святая ... освободитель ее попросил об услуге .... отказала. Вот такая святая. Освободителю отказала ... теперь святая.
Какой это пример для молодежи?