У выходца из Афганистана, напавшего в пятницу с ножом на людей в Амстердаме, были террористические мотивы

Об этом сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на власти столицы Нидерландов. В результате инцидента пострадали два американца. При задержании злоумышленника полиция применила огнестрельное оружие. Нападавший ранен и госпитализирован. С ним работают следователи.