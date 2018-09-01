У выходца из Афганистана, напавшего в пятницу с ножом на людей в Амстердаме, были террористические мотивы
Об этом сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на власти столицы Нидерландов. В результате инцидента пострадали два американца. При задержании злоумышленника полиция применила огнестрельное оружие. Нападавший ранен и госпитализирован. С ним работают следователи.
Комментарии2
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basile7777 01 сентября 2018 | 21:07
Ух, какую личную неприязнь я испытываю к потерпевшим, даже кушать не могу!)
palmcoast___ 01 сентября 2018 | 21:10
Цивилизованному миру почему то недостаточно любить и держать в своем доме собаку, кошку, папугая.., им надо завести еще этих животных., из разных мусульманских афганистанов.