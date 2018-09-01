Авиакомпания Utair заплатит Компенсации пассажирам аварийного рейса в Сочи.
Об этом «Интерфакс» сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, не уточнив размеры выплат. Минувшей ночью в аэропорту «Сочи» при посадке «Боинга» авиакомпании самолет выкатился за пределы посадочной Полосы и загорелся. Жертв не было, но по данным Минздрава, 18 пассажиров, в том числе трое детей, пострадали. Из самолета было эвакуировано 166 человек. При этом от сердечного приступа скончался сотрудник аэропорта. По факту аварийной посадки возбуждено уголовное дело.
Комментарии1
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palmcoast___ 01 сентября 2018 | 21:16
За что платить то?, за недоброкачественный "Боинг"?, сделанный на тяп ляп?