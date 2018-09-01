Разработка экипировки «Ратник» завершена, и уже начались серийные поставки

Разработка военной экипировки «Ратник» завершена, и уже начались серийные поставки. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель начальника Главного управления вооружения, полковник Борис Наконечный, в рамках освещения проведенной работы военно-технического форума «Армия-2018».

«На выставке «Армия-2018» эффектно выглядела экипировка «Ратник». Разработка комплекта «Ратник» нынешнего поколения практически завершены, и мы приступили к серийным поставкам. В войска поставляются эти образцы. Они востребованы», — рассказал он.

Однако стоимость такой экипировки, добавил Б.Наконечный, достаточно высокая, поэтому «одномоментно такую задачу решить сложно», чтобы обеспечить всю армию. «Мы достаточно ограничены ресурсами, поэтому в зависимости от возможности предприятий, промышленности в данном случае, которая изготавливает такой продукт, наши потребности и задачи мы стараемся решить в рамках программно-целевого планирования», — отметил он.

IV Международный военно-технический форум и выставка «Армия-2018» прошел с 21 по 26 августа на базе Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот» в г. Кубинка (Московская область). Участие в форуме приняли 84 иностранные компании из 18 государств.