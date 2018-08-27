В рамках форума «Армия-2018» был подписан 31 госконтракт на общую сумму более 130 млрд. рублей

В рамках IV Международного военно-технического форума «Армия-2018», который прошел с 21 по 26 августа, был подписан 31 государственный контракт на общую сумму более 130 млрд. рублей. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель начальника Главного управления вооружения, полковник Борис Наконечный.

«В целом, в ходе форума Минобороны подписан 31 государственный контракт с 20 организациями оборонно-промышленного комплекса на общую сумму более 130 млрд. руб. Подписанные контракты наиболее значимы для реализации установленных темпов перевооружения Вооруженных Сил на современные образцы. Их доля в войсках к концу 2020 года должна составить 70%. На эту цифру нас настроил президент РФ, и мы ее, безусловно, должны выполнять совместно с оборонной промышленным комплексом», — сказал он.

По словам Б.Наконечного, подписанные контракты касались закупок перспективной авиационной техники для воздушно-космических сил, малых ракетных кораблей для ВМФ, боевых бронированных машин различного назначения, в том числе в интересах сухопутных войск и ВДВ.

«Закупаемая техника в той или иной степени прошла апробацию в ходе специальной операции в Сирии, где в реальных боевых действиях были подтверждены те тактико-технические характеристики и высокое качество изготовления непосредственно техники», — отметил полковник.

Он также добавил, что по авиационной технике заключены контракты на поставку самолетов СУ-57, с учетом технологического цикла, они будут поставлены до конца 2020 года. «Это многофункционально авиационный комплекс 5-го поколения, который по своим тактико-технологическим характеристикам лучше и значительно дешевле зарубежных аналогов», — подчеркнул полковник.

Кроме того, «законтрактованы» самолеты МиГ-35 поколения «4++", анонсированный в прошлом году. Для Минобороны они будут поставляться в модификациях МиГ-35с, МиГ-35УБ. «У этих самолетов в отличие от предыдущего поколения, в том числе «4+", существенно расширен арсенал вооружения для работы по наземным и воздушным целям, а так же увеличен радиус действия летательного аппарата», — отметил Б.Наконечный.

Что касается морской составляющей, отметил полковник, Минобороны заключило контракт на строительство малых ракетных кораблей проекта 22800. Они являются продолжением класса малых ракетных кораблей проекта 21631, которые зарекомендовали себя при выполнении специальной операции в Сирии, и обладают более высокими мореходным качествами для действия в открытом море.

«Заказ будет выполняться Дальневосточными предприятиями и в интересах Тихоокеанского флота. В дальнейшем это обеспечит существенную экономию при ремонте и сервисном обслуживании этих малых ракетных катеров», — отметил он.

IV Международный военно-технический форум и выставка «Армия-2018» прошел с 21 по 26 августа на базе Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот» в г. Кубинка (Московская область). Участие в форуме приняли 84 иностранные компании из 18 государств.