Выставку «Армия-2018» посетило более миллиона человек, что в 1,5 раза выше по показателям прошлогоднего форума

IV Международный военно-технический форум и выставку «Армия-2018», который прошел с 21 по 26 августа, посетило более миллиона человек, что в 1,5 раза выше по показателям прошлогоднего форума. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель начальника Главного управления вооружения, полковник Борис Наконечный.

«В целом, показатели форума «Армия — 2018» в среднем в 1,5 раза превысили показатели выставки 2017 года, в том числе по посещаемости. Когда выше одного миллиона человек посетили выставку, это действительно достойный результат.

Эти цифры и характеризуют рост интереса к Форуму», — сказал он.

По словам Б.Наконечного, в этом году в форуме приняли участие свыше 1250 предприятий и организаций, которые представили около 26 тысяч образцов продукции военного, специального и двойного назначения.

«Это, по сути, в 1,4 раза больше, чем было представлено в прошлом году 2017 -м. Для гостей и участников форума были впервые продемонстрированы 36 новейших образцов вооружения и техники, которые ранее не выставлялись на всеобщее обозрение», — отметил полковник.

Он добавил, что среди экспонатов были представлены как современные образцы, так и перспективные разработки российской промышленности. «В части вооружения военной техники на экспозиции «Армия России завтра» был представлен ряд перспективных образцов, в том числе «Армата» — бронетанковое вооружение — танки Т-14, и БМП — Т-15, БТР «Бумеранг», БМП «Курганец», боевая машина «Тор-М2» ТД. Кроме того, стрелковое оружие — автомат «Калашников» нового образца АК-308, средства связи — 5 и уже 6 поколения. И очень интересное направление — это радиоэлектронное подавление. Те разработки нашего отечественного оборонного промышленного комплекса обеспечивают практически 100% поражение спектра рабочих частот, в том числе различных видов связи, навигации, разведки вероятного нашего противника», — рассказал полковник.

Также были представлены отдельные типы беспилотных аппаратов, способные нести различную целевую нагрузку. «Что касается военно-технического имущества, то были продемонстрированы средства передвижения личного состава для различных условий и выполнений задач — и армейские снегоходы в арктической версии, и средства позиционирования на местности, системы обеспечения безопасности объектов и военнослужащих.

IV Международный военно-технический форум и выставка «Армия-2018» прошел с 21 по 26 августа на базе Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот» в г. Кубинка (Московская область). Участие в форуме приняли 84 иностранные компании из 18 государств.