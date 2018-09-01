У берегов Мьянмы обнаружили «корабль-призрак»
Судно село на мель в Андаманском море. Cухогруз водоизмещением 26 тысячи тонн нашли местные рыбаки. На борту не было ни членов экипажа, ни груза. В последний раз сухогруз видели еще в 2009 году у побережья Тайваня. Тогда судно ходило под индонезийским флагом. Власти Мьянмы полагают, что экипаж покинул корабль недавно. Владельцев сухогруза ищут.
Комментарии2
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gordy 01 сентября 2018 | 20:48
"Власти Мьянмы полагают, что экипаж покинул корабль недавно"
Вместе с грузом?
protoukrop 01 сентября 2018 | 21:17
Так в каком месте он сел на мель? И как рыбаки могли покинуть судно недавно если последний раз их видели в 2009 г.
Бред какой-то.