У берегов Мьянмы обнаружили «корабль-призрак»

Судно село на мель в Андаманском море. Cухогруз водоизмещением 26 тысячи тонн нашли местные рыбаки. На борту не было ни членов экипажа, ни груза. В последний раз сухогруз видели еще в 2009 году у побережья Тайваня. Тогда судно ходило под индонезийским флагом. Власти Мьянмы полагают, что экипаж покинул корабль недавно. Владельцев сухогруза ищут.