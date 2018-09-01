Пожарные не могут пока справиться с  возгоранием на  нефтеперерабатывающем заводе в баварском Фобурге-на-Дунае

Прошлой ночью там произошел взрыв. По данным полиции, огонь распространился на хранилища сжиженного газа и бензина. Затронул ли пожар газотурбинную электростанцию, пока неизвестно. На месте ЧП работают две сотни пожарных. По предварительным данным, пострадали шесть человек. Правоохранители уверяют, что опасности для местных жителей нет. Однако в целях предосторожности были эвакуированы 2 тысячи человек из окрестных населенных пунктов.