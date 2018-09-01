Координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова в третий раз госпитализировали из спецприемника.

словам жены оппозиционера Анастасии Удальцовой , у него обезвоживание, вызванное голодовкой. Он держит ее уже 18 дней. Ранее член СПЧ Андрей Бабушкин попросил Удальцова прекратить голодовку. Лидер «Левого фронта» отбывает 30 суток административного ареста за недавний митинг против пенсионной реформы.