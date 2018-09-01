Координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова в третий раз госпитализировали из спецприемника.
словам жены оппозиционера Анастасии Удальцовой , у него обезвоживание, вызванное голодовкой. Он держит ее уже 18 дней. Ранее член СПЧ Андрей Бабушкин попросил Удальцова прекратить голодовку. Лидер «Левого фронта» отбывает 30 суток административного ареста за недавний митинг против пенсионной реформы.
Комментарии4
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patrikk_1 01 сентября 2018 | 20:48
По словам Анастасии, состояние Удальцова тяжелое. Он сильно исхудал и находится под капельницей...
Под капельницей, во время сухой голодовки? Это не сухая голодовка, а настоящее говно.
cromwel 01 сентября 2018 | 20:49
Он в больничку отожраться ложится
basile7777 01 сентября 2018 | 20:59
Да что они все такие слабые здоровьем?!
Может надо подлечиться сначала , а уж потом в революционеры?!
aleksei123m 01 сентября 2018 | 21:18
Сергею силы и терпения
А patrikk_1 у не помешали бы воздержания в еде. Уж больно много гадостей пишет, не иначе истинно скрепнутый, а это, как известно полностью нейтрализует совесть и человечность.