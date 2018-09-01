В Вашингтоне прошла национальная поминальная служба по сенатору Джону Маккейну
В Вашингтоне прошла национальная поминальная служба по сенатору Джону Маккейну. Среди выступавших были экс-президенты Барак Обама и Джордж Буш-мл. Последний особо отметил заслуги Маккейна в деле защиты прав человека, в том числе и в России.
Комментарии10
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kisa2000 01 сентября 2018 | 20:42
Со дня смерти Маккейна все флаги были приспущены. Ушел достойный человек, не стал продлевать агонию.
patrikk_1 01 сентября 2018 | 20:43
Последний особо отметил заслуги Маккейна в деле защиты прав человека, в том числе и в России...
А что у нас не так с правами человека? Тем более, что если сравнить российские права человека с правами человека иракцев, ливийцев и сирийцев, которых Джорж Буш-младший убил по вымышленному поводу, то россияне живут в Раю под название Права человека. А во-вторых, если у нас кого и давят, так это жидобандеровскую проамериканскую мразь, которая работала под крылом таких русофобов как Джон Маккейн.
sandro_007 01 сентября 2018 | 20:44
Земля стекловатой кровожадному ублюдку. Много горя, крови и слез принес человечеству.
kryimzdick 01 сентября 2018 | 21:03
А давайте прикинем, кто из мировых лидеров приедет на похороны Путина?
basile7777 01 сентября 2018 | 21:12
kryimzdick: Никто,так же, как и на твои!)))
fig_vvam 01 сентября 2018 | 20:43
Среди выступавших были экс-президенты Барак Обама и Джордж Буш-мл.
000000000000000
Именно этого и хотел Маккейн.
Бывшие президенты выполнили его желание.
Хотя он был их соперником в политике.
sandro_007 01 сентября 2018 | 20:52
fig_vvam:
Копченый и окорочок младший отправятся в ад следом. Надеюсь, что Трумэн забронировал местечко Маккейну в кипящем котле.
fig_vvam 01 сентября 2018 | 21:04
sandro_007: Пидраша ты наша, все там буде. Кто раньше, кто позже. Бессмертных нет.
И где там неясно. И есть ли там что тоже неизвестно.
так что надо жить здесь.
А вот в этом плане, пидораша, все они прожили в миллион раз лучше, чем такое ничтожество как ты.
sandro_007 01 сентября 2018 | 21:09
fig_vvam:
Может быть и являюсь ничтожеством, но крови на мне нет.
fig_vvam 01 сентября 2018 | 21:18
sandro_007: Это тебе так хочется, а на самом деле этого даже ты можешь не знать.
А вот на Маккейне крови действительно нет.
Он сражался за свою страну.
А насчет ничтожества ... не может, а точно.