В Вашингтоне прошла национальная поминальная служба по сенатору Джону Маккейну. Среди выступавших были экс-президенты Барак Обама и Джордж Буш-мл. Последний особо отметил заслуги Маккейна в деле защиты прав человека, в том числе и в России.