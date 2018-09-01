Митрополит Иларион предостерег Константинопольскую церковь от поспешных решений в отношении украинской автокефалии
Митрополит Волоколамский Иларион предостерег Константинопольскую церковь от поспешных решений в отношении украинской автокефалии.
Как заявил митрополит Иларион, РПЦ готова предоставить Константинопольскому патриархату и даже опубликовать исторические документы, которые доказывают неправомерность притязаний на украинскую церковь. Напомню, президент Украины Петр Порошенко обратился к константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой о создании автокефальной православной церкви, не подчиняющейся РПЦ.
Комментарии17
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barssuk 01 сентября 2018 | 20:09
Еще одна гуняевская вошь вылезла
fig_vvam 01 сентября 2018 | 20:20
barssuk: Забавно то, что Вселенский Патриарх не претендует на Украинскую православную церковь.
Он просто дает ей самостоятельность.
Как когда-то дал ее Русской православной церкви.
При этом на тех же основаниях.
Хотя и добровольно, а не как увы Москве, вы которую его заманили и из которой не выпускали пока он дал РПЦ автокефалию.
Так что какие там документы Илларион покажет непонятно.
В любом случае их значение ничтожно.
ac_dc 01 сентября 2018 | 20:29
fig_vvam:
Но он предостерег.
Мол, а не то...
fig_vvam 01 сентября 2018 | 20:38
ac_dc: Дело в том, что его предостережения бессмысленны.
И он это прекрасно знает. основная часть Константинопольской церкви это Американская архиепископия, которая является ее экономическим и политическим оплотом. Также она самая большая по численности часть Патриархата.
и в ней очень важную роль играет украинская диаспора.
А уж она к РПЦ настроена очень отрицательно.
Решение принято и Вселенский Патриарх от него не может отступить
opiatnovyi63 01 сентября 2018 | 20:10
Попы уже угрожают друг другу?
dzed_barukh_buza 01 сентября 2018 | 20:16
opiatnovyi63: удивительно...!
Что такое чудило смаленскае против Вселенского...?
edyunia 01 сентября 2018 | 20:20
opiatnovyi63: \\Как заявил митрополит Иларион, РПЦ готова предоставить Константинопольскому патриархату и даже опубликовать исторические документы,\\
18. и Я говорю тебе: ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее…
(Св. Евангелие от Матфея 16:18)
Посмотрим где Церковь, а где врата ада.
yralez 01 сентября 2018 | 20:15
Московских попов давно пора отрубить от взимания поборов в чужой стране......да и в своей тоже.
pravdatut 01 сентября 2018 | 20:16
Если он покажет все документы, то необходимо будет закрывать РПЦ.
navsegda 01 сентября 2018 | 20:18
Церковь вообще в переводе собрание людей , при чём тут правомерность или неправомерность , как говорил спаситель
- Ибо, где двое или трое собраны во имя Моё, там Я посреди них. Мф 18:20 , а попы территорию делят , козлы
ymnikymnik 01 сентября 2018 | 20:19
А где попы вонючий Кураев, Чаплин ?...
jetsam 01 сентября 2018 | 20:20
@публиковать исторические документы, которые доказывают неправомерность притязаний на украинскую церковь. @
неужели письма коперника и джордано бруно?
скрины из фсб?
linda1967 01 сентября 2018 | 20:22
Искандеры приготовил?
vladvinn73 01 сентября 2018 | 20:29
наш поп угрожает? совсем уже берегов не видят!
bigmaikl 01 сентября 2018 | 20:32
А кто ты такой?
andrejs 01 сентября 2018 | 20:40
Неужели попы решили Крым возвернути.
demosua 01 сентября 2018 | 21:12
"исторические документы"? Ну это вроде тех, которые "доказывают" и неправомерность существования украинского государства?