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20:03, 01 сентября 2018

Митрополит Иларион предостерег Константинопольскую церковь от поспешных решений в отношении украинской автокефалии

Митрополит Волоколамский Иларион предостерег Константинопольскую церковь от поспешных решений в отношении украинской автокефалии.
Как заявил митрополит Иларион, РПЦ готова предоставить Константинопольскому патриархату и даже опубликовать исторические документы, которые доказывают неправомерность притязаний на украинскую церковь. Напомню, президент Украины Петр Порошенко обратился к константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой о создании автокефальной православной церкви, не подчиняющейся РПЦ.

Комментарии

17

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barssuk 01 сентября 2018 | 20:09

Еще одна гуняевская вошь вылезла

fig_vvam 01 сентября 2018 | 20:20

barssuk: Забавно то, что Вселенский Патриарх не претендует на Украинскую православную церковь.
Он просто дает ей самостоятельность.
Как когда-то дал ее Русской православной церкви.
При этом на тех же основаниях.
Хотя и добровольно, а не как увы Москве, вы которую его заманили и из которой не выпускали пока он дал РПЦ автокефалию.

Так что какие там документы Илларион покажет непонятно.
В любом случае их значение ничтожно.

ac_dc 01 сентября 2018 | 20:29

fig_vvam:
Но он предостерег.
Мол, а не то...

fig_vvam 01 сентября 2018 | 20:38

ac_dc: Дело в том, что его предостережения бессмысленны.
И он это прекрасно знает. основная часть Константинопольской церкви это Американская архиепископия, которая является ее экономическим и политическим оплотом. Также она самая большая по численности часть Патриархата.
и в ней очень важную роль играет украинская диаспора.
А уж она к РПЦ настроена очень отрицательно.
Решение принято и Вселенский Патриарх от него не может отступить

opiatnovyi63 01 сентября 2018 | 20:10

Попы уже угрожают друг другу?

dzed_barukh_buza 01 сентября 2018 | 20:16

opiatnovyi63: удивительно...!
Что такое чудило смаленскае против Вселенского...?

edyunia 01 сентября 2018 | 20:20

opiatnovyi63: \\Как заявил митрополит Иларион, РПЦ готова предоставить Константинопольскому патриархату и даже опубликовать исторические документы,\\
18. и Я говорю тебе: ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее…
(Св. Евангелие от Матфея 16:18)
Посмотрим где Церковь, а где врата ада.

yralez 01 сентября 2018 | 20:15

Московских попов давно пора отрубить от взимания поборов в чужой стране......да и в своей тоже.

pravdatut 01 сентября 2018 | 20:16

Если он покажет все документы, то необходимо будет закрывать РПЦ.

navsegda 01 сентября 2018 | 20:18

Церковь вообще в переводе собрание людей , при чём тут правомерность или неправомерность , как говорил спаситель
- Ибо, где двое или трое собраны во имя Моё, там Я посреди них. Мф 18:20 , а попы территорию делят , козлы

ymnikymnik 01 сентября 2018 | 20:19

А где попы вонючий Кураев, Чаплин ?...

jetsam 01 сентября 2018 | 20:20

@публиковать исторические документы, которые доказывают неправомерность притязаний на украинскую церковь. @
неужели письма коперника и джордано бруно?
скрины из фсб?

linda1967 01 сентября 2018 | 20:22

Искандеры приготовил?

vladvinn73 01 сентября 2018 | 20:29

наш поп угрожает? совсем уже берегов не видят!

bigmaikl 01 сентября 2018 | 20:32

А кто ты такой?

andrejs 01 сентября 2018 | 20:40

Неужели попы решили Крым возвернути.

demosua 01 сентября 2018 | 21:12

"исторические документы"? Ну это вроде тех, которые "доказывают" и неправомерность существования украинского государства?

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