Владимир Путин назвал контрактную систему генеральным путем развития российской армии
Президент признался, что положительно относится к контрактной службе и заявил, что в свое время был инициатором её создания. Путин также сообщил, что в Анапе будет создан научно-технологический центр для прохождения военной службы одаренными призывниками.
Комментарии6
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malanoff 01 сентября 2018 | 20:34
В каком году он это назвал , не подскажет ?
tprfrund001 01 сентября 2018 | 20:42
Либералы, вы почему не радуетесь?
anemon 01 сентября 2018 | 20:45
tprfrund001: /Либералы, вы почему не радуетесь?/
Потому, что твой кумир-работодатель врет, как дышит.
ss2020 01 сентября 2018 | 20:54
а как-же боевые роботы...!???)
ss2020 01 сентября 2018 | 20:56
будет создан научно-технологический центр для прохождения военной службы одаренными призывниками... это что за салон красоты для ботоксных терминатор горбатой горы!)))
xuato 01 сентября 2018 | 21:10
Вместо, например Нечерноземья деньги пойдут наемникам. А НТЦ будет разрабатывать технологию наматывания портянок особо одаренных призывников. Кремлевский сказочник сравнил РФ с США.