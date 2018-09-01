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20:01, 01 сентября 2018

Концертный зал им. Чайковского с вечера окружён решётками

Завтра с восьми утра здесь пройдет прощание с Иосифом Кобзоном. Как сообщает наш корреспондент, вокруг стоят машины военной полиции, скорой помощи и «ритуала, в холле устанавливают сканеры. Как правило, такие меры безопасности принимаются в  ожидании первых лиц государства.

Комментарии

23

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tanyaya 01 сентября 2018 | 20:15

По стране в сторону КЦ Чайковского ползёт Зверь.
Я смотрю в темноту, я вижу огни. Это где-то в степи полыхает пожар. Я вижу огни, вижу пламя костров. Это значит, что здесь скрывается зверь. Я гнался за ним столько лет, столько зим. Я нашел него здесь, в этой степи. Слышу вой под собой, вижу слезы в глазах. Это значит, что зверь почувствовал страх. Я смотрю в темноту, я вижу огни, Это значит, где-то здесь скрывается зверь.

malanoff 01 сентября 2018 | 20:19

tanyaya: Неужели Кадыров будет ?

tanyaya 01 сентября 2018 | 20:27

malanoff: Берите выше.

sharko_2 01 сентября 2018 | 20:36

tanyaya:
Чтобы голова внезапно не пропала.

tanyaya 01 сентября 2018 | 20:49

sharko_2:
Очень жаль, что многие уже забыли этот текст и эту песню "Зверь" (музыка и слова В. Бутусова).
Хотя до сих пор и считают культовым фильм "Брат", в котором именно эта песня является кульминационной.
А в общем, не парьтесь все. Завтра КЦ Чайковского посетит Чёрт. А, может, и сам Воланд. Всё идёт к тому.
Москвичи, будьте бдительны. Распорядитесь сейчас же, чтобы выслали к КЦ пять мотоциклетов с пулеметами.

slawa1940 01 сентября 2018 | 21:04

tanyaya: tanyaya: tanyaya: Гениальный Наутилос -Помпилус!

malanoff 01 сентября 2018 | 20:15

Надо всю культуру Мединского окружить решетками. И это правильно.

nikolai_matveev2 01 сентября 2018 | 20:39

malanoff: Надо всю культуру Мединского окружить решетками. И это правильно.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Господин Маланофф , не скромничайте .... Вам бы не только "культуру Мединского" хотелось окружить решётками . Вам бы больше всего хотелось видеть полностью уничтоженную Россию . И всё это - у Вас из зависти ! Уехали из Москвы в Американские Штаты , а теперь жалеете.
Есть истина : человек , который не смог ничего добиться в своей стране , тем более бесполезен для чужбины ....

В сегодняшней России , а уж тем более в Москве , для способных и предприимчивых людей нет никаких препятствий .
Москва сегодня - это сказочный , красивейший город ! В сегодняшней Москве улицы сияют своей чистотой . Москва чише Берлина или Стокгольма .

Будьте здоровы , Маланоффффф !

:))))))

malanoff 01 сентября 2018 | 20:58

Какая гадость эта ваша заливная рыба...

nikolai_matveev2 01 сентября 2018 | 21:09

malanoff: Какая гадость эта ваша заливная рыба...
-------------------------------------------------------------------------------
А , то ....

slawa1940 01 сентября 2018 | 21:13

nikolai_matveev2: Да нет! Многие из наших , здесь не нужных,там приложили руки к тому, чем мы сейчас пользуемся от быта до интернета, авиалайнеров... и пр.и пр. !

kremlefurer 01 сентября 2018 | 20:17

Наша кремлевская радость решила оркестром подирижировать?

yralez 01 сентября 2018 | 20:22

Пусть прихватит еще кого нибудь......из своих.

ed10075 01 сентября 2018 | 20:24

Решетки - символ этого режима. В Америке хоронят сенатора Маккейна, главного лоббиста антикоррупционного "закона Магнитского". Так там, во исполнение воли умершего, первое лицо страны на порог не пущен. И поделом. И никаких решёток.

lenin3 01 сентября 2018 | 20:38

ed10075: а в России решётки,чтоб сирот не пускать попрощаться с дядей,который не пустил их за границу...

irinakingsize1 01 сентября 2018 | 20:32

Та какие решетки ?! Лампы надо проверять. А то вон как с курощупом вышло нехорошо....

cromwel 01 сентября 2018 | 20:33

Путин за решеткой? Это символично.

eduard53 01 сентября 2018 | 20:37

Забавная закономерность. Сразу после того, как кремлин лично соблезнёт какому-нить покойнику, в зомбере поднимается шквал скорби холуёв. Все они, оказывается, тоже донельзя любили ушедшего, и просто жить-кушать без него не могли. И спешат, наперебой стараются успеть-поддакнуть-отметиться-засветиться перед вождём ...
Вот и зарешёченный концертный зал не отстаёт. Не хватает ещё шансончика грянуть;
"Лубя-я-а-нка! Все ночи полные огня!..."

old44 01 сентября 2018 | 20:39

лебединое озеро будет ?

oldpartizan 01 сентября 2018 | 20:44

old44: и лафет.
скоро.

anemon 01 сентября 2018 | 20:42

А что с Колонным Залом? Не срослось?

malanoff 01 сентября 2018 | 21:05

anemon: Не всё из=за колонн просматривается . Володину и его маме может быть не видно.

ura_123 01 сентября 2018 | 21:05

При жизни нужно было окружать решётками. Пожизненно...

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