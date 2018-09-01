Президент Украины Петр Порошенко назвал сенатора Маккейна настоящим героем Украины...

Выступая в Вашингтона на национальной церемонии прощания с ветераном американской политики, Порошенко подчеркнул, что сенатор был рядом с Украиной в критические моменты ее истории. Сенатор Дж.Маккейн скончался 25 августа на 82-м году жизни от рака мозга. Он был известен своей жесткой позицией по отношению к России, выступал за поставки летального оружия Украине, критиковал политический курс действующего американского руководства по многочисленным позициям.