Президент Украины Петр Порошенко назвал сенатора Маккейна настоящим героем Украины
Выступая в Вашингтона на национальной церемонии прощания с ветераном американской политики, Порошенко подчеркнул, что сенатор был рядом с Украиной в критические моменты ее истории. Сенатор Дж.Маккейн скончался 25 августа на 82-м году жизни от рака мозга. Он был известен своей жесткой позицией по отношению к России, выступал за поставки летального оружия Украине, критиковал политический курс действующего американского руководства по многочисленным позициям.
Комментарии20
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bereshliberalivjamu 01 сентября 2018 | 20:09
Над гробик не порыдал, ну теперь от улицы не отвязаться
patrikk_1 01 сентября 2018 | 20:19
Президент Украины Петр Порошенко назвал сенатора Маккейна настоящим героем Украины...
Джон Маккейн готов был поддержать оружием любое говно, которое готово убивать гражданское русскоязычных стариков, женщин и детей, но как бы то ни было, зря Петро Порошенко назвал его "настоящим" героем Украины, потому что это может расцениваться как официальное заявление, что его враг Дональд Трамп - ненастоящий друг Украины.
jblack2 01 сентября 2018 | 20:12
Да кто бы сомневался!
Ибо говорят, что враг моего врага - мой друг...
pravdatut 01 сентября 2018 | 20:12
Нет в Московии таких людей.
piterjanis 01 сентября 2018 | 20:14
pravdatut: хеть в схрон трус
parasuk_ 01 сентября 2018 | 20:35
pravdatut: а на украинде нет своих героев. Вот и приходится хохолбаши их по свету искать :)
snikkersnepper 01 сентября 2018 | 20:14
Разумеется. Один убийца украинцев славословит другого убийцу украинцев.
Вас это удивляет?
nanarovsky 01 сентября 2018 | 20:14
В США приспустили флаги а хохлы шаровары.
drgonish 01 сентября 2018 | 20:21
nanarovsky:
Глупо, но смешно. :)
irinakingsize1 01 сентября 2018 | 20:37
nanarovsky: \\ а хохлы шаровары\\
Это тебе, портяныч , знак - надо бечь. А то если догонят, то проткнут насквозь. Шоб ты шел по своим бандюкам скорбеть, а не тут языком чесать.
aleksei123m 01 сентября 2018 | 20:18
Люди такого мужества как Маккейн редкость.
Соболезную Америке.
nelibermot20 01 сентября 2018 | 20:33
aleksei123m: ну да, мочить вьетнамских женщин, детей и стариков с воздуха и облажаться при первой же реальной опасности нужно много мужества. Херой!
echomazy__etnopomoyka 01 сентября 2018 | 20:19
Свою пиписку Маккейнушка завещал сосать Володьке КараМурзе. Так что Параше остаётся только передёргивать на фотку "хероя Усраины".
vea4ek 01 сентября 2018 | 20:21
Одиссея связанная с "Форрестолом" навсегда останется в наших сердцах.
askol2016 01 сентября 2018 | 20:28
Хорошо бы, назвать площадь Пролетарской Диктатуры в Питере, площадью Маккейна
bigmaikl 01 сентября 2018 | 20:30
Он - самый лучший друг России.
vlabumur 01 сентября 2018 | 20:34
Нас Рать.
sagen 01 сентября 2018 | 20:38
Это уровень, надо признать. Трампы приходят и уходят, а похороны героя Америки, тем более речь на похоронах это вам не вякнуть "она утонула". Это задел на будущее
cromwel 01 сентября 2018 | 20:52
Какова страна таковы и герои.
gluhoy2250 01 сентября 2018 | 21:12
Украина докатилась..., если убийца, то обязательно герой, Баньдера, Шуйхевич, теперь и Маккейн! Поздравляю!