Суд в Киеве вынес приговор по делу об организации убийства журналиста Аркадия Бабченко
Обвиняемый Борис Герман получил 4,5 года лишения свободы. Как сообщил глава СБУ Василий Грицак, суд принял решение еще 30 августа, а приговор вступит в силу через месяц. Глава СБУ уточнил, что Герман заключил сделку со следствием и полностью признал свою вину
Комментарии4
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mppv 01 сентября 2018 | 19:54
Дак маловато за убийство ...
slavac 01 сентября 2018 | 20:08
Признал вину, а так бы - ого-го...
abuvgrobu 01 сентября 2018 | 20:16
Говорят, у дядика рыльце в пушку было, и таком густом, что там четыре раза по четыре года светило, а тут подвернулась "спецоперация" СБУ, а фальшивого исполнителя не могли найти - и ему предложили. Любой бы на его месте согласился: посидеть слегка за игрушечное "покушение" или полный срок мотать за реальные дела - разница существенная. Чеоез годик-польлра по амнистии выйдет )))))))
glotov 01 сентября 2018 | 21:09
Совершенно очевидная спектакля.