В одном из автосалонов на западе Москвы произошла перестрелка
Как передает ТАСС, в ходе конфликта между двумя мужчинами один из них выстрелил, предположительно, из травматического оружия своему оппоненту в живот. После этого стрелявший скрылся. в городе объявлен план «Перехват».
Комментарии4
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tvitov66 01 сентября 2018 | 19:46
Если бы мне по телевизеру сам нацЛидер не рассказал про стабильность, то я (не дай Гундяй) подумал бы что 90-е возвращаются
ss2020 01 сентября 2018 | 19:48
лилипуты нынче злые... ладно травмат...и укусить могут! потом ставить уколы от... замучаешься...!!!)))
poster6996 01 сентября 2018 | 19:52
Ладу калину в базовой комплектации не поделили.
evgeny_biolog 01 сентября 2018 | 20:09
"из травматического оружия своему оппоненту в живот."
Надо полагать, аргументы оппонента не были достаточно убедительны для того, чтобы принять их к сведению и удовлетворить предъявленные претензии достаточно для перевода оппонента в ранг союзника. Короче, замочили козла ...