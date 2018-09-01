Российское Минобороны обвинило США в поддержке сирийских боевиков, которые пытались прорваться к Пальмире

Столкновение с сирийскими правительственными силами произошло сегодня утром.

Столкновение сирийских войск с диверсионной группой боевиков произошло сегодня около пяти утра в 36 километрах к юго-востоку от Пальмиры. Поддержку диверсантам в подготовке прорыва оказывали американские силы, цитирует РБК заявление российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии. В результате столкновения были убиты двое боевиков, еще двоих удалось взять в плен.

По утверждению российских военных, выжившие террористы рассказали, что прорыв готовился группировкой «Восточные львы», насчитывающей около 500 человек. Диверсионная группа должна была подготовить эту операцию, проведя серию терактов в районе Пальмиры. Центр подготовки боевиков якобы находится вблизи военной базы коалиции, возглавляемой США. Один из пленных рассказал, что диверсантов готовили в том числе американские инструкторы. Кроме того, США снабжали боевиков оружием и боеприпасами.

Эскалация напряженности в Сирии связана с намерением правительственных сил страны вернуть под контроль провинцию Идлиб. Как сообщает CNN, США опасаются, что в ходе военной операции сирийские военные могут применить химоружие.