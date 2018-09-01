Российское Минобороны обвинило США в поддержке сирийских боевиков, которые пытались прорваться к Пальмире
Столкновение с сирийскими правительственными силами произошло сегодня утром.
Столкновение сирийских войск с диверсионной группой боевиков произошло сегодня около пяти утра в 36 километрах к юго-востоку от Пальмиры. Поддержку диверсантам в подготовке прорыва оказывали американские силы, цитирует РБК заявление российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии. В результате столкновения были убиты двое боевиков, еще двоих удалось взять в плен.
По утверждению российских военных, выжившие террористы рассказали, что прорыв готовился группировкой «Восточные львы», насчитывающей около 500 человек. Диверсионная группа должна была подготовить эту операцию, проведя серию терактов в районе Пальмиры. Центр подготовки боевиков якобы находится вблизи военной базы коалиции, возглавляемой США. Один из пленных рассказал, что диверсантов готовили в том числе американские инструкторы. Кроме того, США снабжали боевиков оружием и боеприпасами.
Эскалация напряженности в Сирии связана с намерением правительственных сил страны вернуть под контроль провинцию Идлиб. Как сообщает CNN, США опасаются, что в ходе военной операции сирийские военные могут применить химоружие.
Комментарии5
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ura_123 01 сентября 2018 | 19:15
Где широко анонсированная ещё неделю назад рассейским МО химическая атака которая должна была состояться в течении ”пары дней”(с) Канашенков ?
dataan 01 сентября 2018 | 19:26
ura_123: Пиндосы прocрали Сирию по полной. С позором прocрали. Сейчас они огребут и на Украине.
pavelmistery 01 сентября 2018 | 19:35
dataan: Очистить Ирак и Сирию от ИГ - это просрали? Только не надо повторять тут пропагандистские штампы про российское вмешательство, оно ровным образом ничего не изменило, кроме удержания Асада у власти,..
tag188 01 сентября 2018 | 19:16
Ну конечно, в трижды освобожденной Пальмире и снова объявились десять раз уничтоженные и разбитые доблестными российскими войсками боевики, а виноваты в этом США.
ugiazov 01 сентября 2018 | 19:26
А если даже всё так, и что?