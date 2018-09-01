Суд в  Киеве вынес приговор по делу об организации убийства журналиста Аркадия Бабченко

Обвиняемый Борис Герман получил 4,5 года лишения свободы. Как сообщил глава СБУ Василий Грицак, суд принял решение еще 30 августа, а приговор вступит в силу через месяц. Глава СБУ уточнил, что Герман заключил сделку со следствием и полностью признал свою вину. В Киеве утверждают, что имитация убийства Бабченко была частью операции украинских спецслужб, направленной на предотвращение покушения на журналиста и установление заказчиков преступления.

Признал это и сам Бабченко, когда после неудавшегося покушения впервые предстал на публике.