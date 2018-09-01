Суд в Киеве вынес приговор по делу об организации убийства журналиста Аркадия Бабченко
Обвиняемый Борис Герман получил 4,5 года лишения свободы. Как сообщил глава СБУ Василий Грицак, суд принял решение еще 30 августа, а приговор вступит в силу через месяц. Глава СБУ уточнил, что Герман заключил сделку со следствием и полностью признал свою вину. В Киеве утверждают, что имитация убийства Бабченко была частью операции украинских спецслужб, направленной на предотвращение покушения на журналиста и установление заказчиков преступления.
Признал это и сам Бабченко, когда после неудавшегося покушения впервые предстал на публике.
Комментарии5
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rus 01 сентября 2018 | 19:20
Интересно, на Путина вышли?
kkdv75 01 сентября 2018 | 19:23
Борис Гарман получил срок за организацию, за организацию и осуществление имитации ордена раздавать будут?
ugiazov 01 сентября 2018 | 19:28
kkdv75: Вот если бы кто получил орден за предотвращение убийства Немцова...
tom_tom 01 сентября 2018 | 19:32
На месте руководства т.н. ДНР поминки по Захарченко я бы устроила в том же кафе "Сепар". Хорошие традиции нужно поддерживать. Гггг...
tremens_delirium 01 сентября 2018 | 19:44
tom_tom:
Не боитесь, что террористы, наконец, вспомнят, что их так назвали и тоже в Киеве начнут взрывать? Ведь не дай бог, и мосты, и железные дороги...
Зря вы радуетесь.