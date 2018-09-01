В Вашингтоне проходит национальная поминальная служба по сенатору Джону Маккейну

Среди выступавших были экс-президенты Барак Обама и Джордж Буш-мл. Последний особо отметил заслуги Маккейна в деле защиты прав человека, в том числе и в России.

«Диссиденты и заключенные во многих странах мира, от России до Северной Кореи и Китая, знали, что он на их стороне. Я думаю, что их уважение значило для него больше, чем любые медали за отвагу, которые можно получить… Он не был идеальным человеком, но он посвятил свою жизнь национальным идеалам, которые настолько безупречны, насколько сегодня это возможно».

Помимо президента-песпубликанца Буша, на церемонии присутствуют представители демократов Барак Обама и Билл Клинтон.

На траурной церемонии также присутствует российский общественный деятель Владимир Кара-Мурза-мл. Как известно, Маккейн сам расписал церемонию своих похорон и одним из тех, кого семья покойного пригласила идти за гробом, стал Владимир Кара-Мурза-мл. В интервью «Эху» глава фонда Бориса Немцова ранее заявил, что Джон Маккейн сделал немало хорошего для нашей страны.

«Нет большей клеветы, чем этот рефрен, который постоянно повторяют наши кремлевские государственные СМИ, что Маккейн был русофобом, Маккейн был врагом России. Джон Маккейн никогда не был врагом России. Джон Маккейн был врагом, причем искренним, непримиримым, пламенным врагом людей, которые узурпировали власть в нашей стране, которые уже почти два десятилетия грабят наших граждан, нарушают права российских граждан, презирают российских граждан, которые превратили нашу страну в полицейское государство, территорию коррупции, произвола, безнаказанности, которые превратили нашу страну в инструмент агрессии на международной арене. Вот врагом этих людей, Джон Маккейн действительно был. Но не надо путать «Отечество» с «превосходительством» .

Сенатор Маккейн скончался 25 августа на 82-м году жизни от рака мозга. Похоронят его на родине, в штате Аризона. Как сообщает Франс пресс, действующий президент США Дональд Трамп, которого на прощание с Маккейном не позвали, отправился в один из гольф-клубов.