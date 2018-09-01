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19:00, 01 сентября 2018

В Вашингтоне проходит национальная поминальная служба по сенатору Джону Маккейну

Среди выступавших были экс-президенты Барак Обама и Джордж Буш-мл. Последний особо отметил заслуги Маккейна в деле защиты прав человека, в том числе и в России.
«Диссиденты и заключенные во многих странах мира, от России до Северной Кореи и Китая, знали, что он на их стороне. Я думаю, что их уважение значило для него больше, чем любые медали за отвагу, которые можно получить… Он не был идеальным человеком, но он посвятил свою жизнь национальным идеалам, которые настолько безупречны, насколько сегодня это возможно».
Помимо президента-песпубликанца Буша, на церемонии присутствуют представители демократов Барак Обама и Билл Клинтон.
На траурной церемонии также присутствует российский общественный деятель Владимир Кара-Мурза-мл. Как известно, Маккейн сам расписал церемонию своих похорон и одним из тех, кого семья покойного пригласила идти за гробом, стал Владимир Кара-Мурза-мл. В интервью «Эху» глава фонда Бориса Немцова ранее заявил, что Джон Маккейн сделал немало хорошего для нашей страны.
«Нет большей клеветы, чем этот рефрен, который постоянно повторяют наши кремлевские государственные СМИ, что Маккейн был русофобом, Маккейн был врагом России. Джон Маккейн никогда не был врагом России. Джон Маккейн был врагом, причем искренним, непримиримым, пламенным врагом людей, которые узурпировали власть в нашей стране, которые уже почти два десятилетия грабят наших граждан, нарушают права российских граждан, презирают российских граждан, которые превратили нашу страну в полицейское государство, территорию коррупции, произвола, безнаказанности, которые превратили нашу страну в инструмент агрессии на международной арене. Вот врагом этих людей, Джон Маккейн действительно был. Но не надо путать «Отечество» с «превосходительством» .
Сенатор Маккейн скончался 25 августа на 82-м году жизни от рака мозга. Похоронят его на родине, в штате Аризона. Как сообщает Франс пресс, действующий президент США Дональд Трамп, которого на прощание с Маккейном не позвали, отправился в один из гольф-клубов.

Комментарии

5

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snikkersnepper 01 сентября 2018 | 19:13

1. 29 сентября 2011 года.
Американский сенатор Джон Маккейн 29 сентября, находясь с визитом в Триполи, заявил, что падение режима в Ливии должно вдохновить на перемены людей во всем мире, в том числе в Сирии, Иране, Китае и России, передает Rueters.
"Мы верим, что сегодня народ в Ливии стал примером для подражания для живущих в Тегеране и Дамаске, возможно, даже в Пекине и Москве", - говорится в заявлении американского сенатора.

2. 1 сентября 2018 года.
Единственный работающий в столице Ливии международный аэропорт Митига закрылся из-за происходящих рядом столкновений вооруженных группировок и падения снарядов, сообщает телеканал Al-Arabiya. Накануне, 31 августа, несколько снарядов упали в непосредственной близости от воздушной гавани.
Как уточняет телеканал, столкновения начались 30 августа. В результате погибли 30 человек, в числе которых мирные жители, еще 96 получили ранения.

3. Тот же день:
Последний особо отметил заслуги Маккейна в деле защиты прав человека, в том числе и в России. ... В интервью «Эху» глава фонда Бориса Немцова ранее заявил, что Джон Маккейн сделал немало хорошего для нашей страны.


Некоторым, действительно, иногда лучше жевать...

motobrother 01 сентября 2018 | 19:15

Чего уж так издеваться над парнем? - захороните уже его.

felik23 01 сентября 2018 | 19:27

****действующий президент США Дональд Трамп, которого на прощание с Маккейном не позвали, отправился в один из гольф-клубов. *****
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Нерукопожатный Трамп огрызнулся: https://youtu.be/Gvf0Wv3vCBs

ugiazov 01 сентября 2018 | 19:33

Наверное честным был человеком.

drgonish 01 сентября 2018 | 19:33

[Джон Маккейн никогда не был врагом России. Джон Маккейн был врагом, причем искренним, непримиримым, пламенным врагом людей, которые узурпировали власть в нашей стране...]

O-o

Представить посмертно друга русского народа Дж. Маккейна к высшей награде СССР за уничтожение 25 американских истребителей и одного авианосца! Подниму рюмочку веерком.

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