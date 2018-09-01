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18:34, 01 сентября 2018

В одном из автосалонов на западе Москвы произошла перестрелка.

Как передает ТАСС, там случился конфликт между двумя мужчинами. Один из них выстрелил, предположительно, из травматического оружия своему оппоненту в живот. После этого стрелявший скрылся. в городе объявлен план «Перехват».

Комментарии

15

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lazich 01 сентября 2018 | 18:39

Что-то частенько стали постреливать в Нерезиновой. Неужели 90-е возаращаются, как логичный итог путинского правления?

cattt 01 сентября 2018 | 18:40

Это лугандонцы перебрали на поминках своего братана захарки.

patrikk_1 01 сентября 2018 | 18:42

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД...

Никто из журналистов-расследователей не проехал в автосалон, чтобы взять интервью у очевидцев? Наверное все журналисты-расследователи "Эхо Москвы" находятся в срочной командировке в Центрально Африканской республики, ищут убийц группы А.Расторгуева?

isnowanaarene 01 сентября 2018 | 19:34

patrikk_1: А хера ли там делать, тоже мне новость.

dorin1987 01 сентября 2018 | 18:46

cattt: Может, выборы в главы лугандона? Первый тур?

irinakingsize1 01 сентября 2018 | 18:45

Кто тут из молодняка спрашивал, как там там было в свободные 90-е ? А вот так вот каждый день: то утюг, то пуля, иногда веревка с закаткой в бетон, но это на любителя.

tv_victim 01 сентября 2018 | 19:07

irinakingsize1: Дождемся результатов расследования. Уверен, что джентльмены просто разошлись во взглядах на творчество Шопенгауэра....

irinakingsize1 01 сентября 2018 | 19:20

tv_victim: Так отож. В 90-е тоже спорили об искусстве - на чем лучше играть: на скрипке или на виолончеле? В виолончель капусты больше помещается, но таскать тяжело.

compare 01 сентября 2018 | 19:33

irinakingsize1: а...ты-женскаго роду-племени,пи...болка? как ты,сейчас "студентка",можешь судить о тех годах,благослови их Память? значит меняем сценарий: п...ди далее,пока тебя не пошлют в м...ду!

compare 01 сентября 2018 | 19:30

irinakingsize1: п...шь,как patrik....видно,что в 90-е,ты даже каплей на конце еще не был....каждый день! уимишко-то,пропил-прокурил? тогда,к 2000 году,в живых должно было остаться около трети страны,не так ли? какие вы пи...болы,не видевшие годы,которые упорно желаете обосрать! а свобода была-и достоинство у людей,еще было-такой "подломании",даже в "проекте" не было...давай,дальше п...ди молодым,пока они тебя сами на твой же,квёлый "хренишко",не пошлют...

len56 01 сентября 2018 | 19:05

"перестрелка"...между кем и кем...
Кто эти заметки редактирует?

vinidbi 01 сентября 2018 | 19:14

len56: Видимо два россиянина из москвабада?!

tks 01 сентября 2018 | 19:07

Будни мордорашек.
Скрепы крепчают!

nalix 01 сентября 2018 | 19:16

Как в Америке. Можем гордиться.

xuato 01 сентября 2018 | 19:37

Отмечали начало Второй мировой.

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