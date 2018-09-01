В Москве запущены первые городские маршруты на электробусах
Торжественная церемония старта состоялась у главного входа на ВДНХ. Первый городской электробус начал курсировать от Бибирево до южного вестибюля Выставки. Первый месяц проезда в новом виде общественного транспорта будет бесплатным. Ожидается, что до конца года электробусы запустят еще на пяти городских маршрутах.
Комментарии4
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pusin_patriot 01 сентября 2018 | 18:44
Под минус 20 зимой сделайте репортажик, плиз, как там у них, всё в порядке?
idshoohov 01 сентября 2018 | 18:49
Кто производит эти электробусы?
jr114 01 сентября 2018 | 19:01
А реклама написана на автобусе, насмешила. 5 минут зарядка, 24 часа на маршруте.
neon001 01 сентября 2018 | 19:03
лучше бы маршрутки вернул ублюдок