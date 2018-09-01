В Москве запущены первые городские маршруты на электробусах

Торжественная церемония старта состоялась у главного входа на ВДНХ. Первый городской электробус начал курсировать от Бибирево до южного вестибюля Выставки. Первый месяц проезда в новом виде общественного транспорта будет бесплатным. Ожидается, что до конца года электробусы запустят еще на пяти городских маршрутах.