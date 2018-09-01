Очередная антимигрантская акция ультраправых в немецком Хемнице уже собрала около восьмисот человек

Как пишет Бильд, участники скандируют «Мы — народ!» и держат в руках плакаты против миграционной политики властей Германии. Манифестация проходит под пристальным вниманием полиции, в том числе, конной. В небе кружит вертолет. Власти опасаются возможных столкновений с левыми радикалами. Волнения в Хемнице начались после того, как в ночь на 26 августа от ножевых ранений, нанесенных мигрантами, скончался местный житель.