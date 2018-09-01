Очередная антимигрантская акция ультраправых в немецком Хемнице уже собрала около восьмисот человек
Как пишет Бильд, участники скандируют «Мы — народ!» и держат в руках плакаты против миграционной политики властей Германии. Манифестация проходит под пристальным вниманием полиции, в том числе, конной. В небе кружит вертолет. Власти опасаются возможных столкновений с левыми радикалами. Волнения в Хемнице начались после того, как в ночь на 26 августа от ножевых ранений, нанесенных мигрантами, скончался местный житель.
Комментарии6
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liquidsky__ 01 сентября 2018 | 18:49
Да какие они ультраправые, просто нормальные люди.
polikarpich 01 сентября 2018 | 19:07
liquidsky__: Да ну? А если представить себе у нас нечто подобное? И лозунг "Мы - народ!" впридачу? Или у нас здесь нет причин для этого?
vinidbi 01 сентября 2018 | 19:18
polikarpich: У нас причин для этого в десятки раз больше-но народ зашуганый терпила, статья282 исключительно против коренных жителей РФ!!!
len56 01 сентября 2018 | 19:03
Там,где мигрантов много,начинается бардак.
Каждому,кто их защищает,необходимо подселить по соседству человек 20 этих зверей.
mitinski 01 сентября 2018 | 19:31
Антииммигрантская. Иммиграционная политика. Миграция - это когда немец из Берлина в Мюнхен переезжает. Сирийцы иммигрируют в Германию
ugiazov 01 сентября 2018 | 19:43
Приехал-сразу работать. И язык учи, сдавай экзамен. А ещё чтобы хиджабы не носили. Тут нет такого солнца.