Роспотребнадзор проведет дополнительные проверки воздуха в окрестностях крымского города Армянска...

В ночь на 24 августа там на одном из предприятий произошел выброс неизвестного вещества. Позже пользователи соцсетей сообщали, что на крышах домов и листьях деревьев появился желтый налет, а в самом городе держится запах кислоты. Власти Крыма возложили ответственность за случившееся на завод «Титановые инвестиции», но приостанавливать деятельность предприятия не стали.