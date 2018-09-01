Роспотребнадзор проведет дополнительные проверки воздуха в окрестностях крымского города Армянска
В ночь на 24 августа там на одном из предприятий произошел выброс неизвестного вещества. Позже пользователи соцсетей сообщали, что на крышах домов и листьях деревьев появился желтый налет, а в самом городе держится запах кислоты. Власти Крыма возложили ответственность за случившееся на завод «Титановые инвестиции», но приостанавливать деятельность предприятия не стали.
Комментарии9
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pusin_patriot 01 сентября 2018 | 18:42
И эти люди потом будут говорить что мусоросжигательные заводы у вас под носом - это хорошо, потому что системы фильтрации и контроля за уровнями. Просто потому что им должны верить, они же никогда не врали.
patrikk_1 01 сентября 2018 | 18:44
Роспотребнадзор проведет дополнительные проверки воздуха в окрестностях крымского города Армянска...
Армянами пахнет?
pusin_patriot 01 сентября 2018 | 18:51
patrikk_1: Примечательно, что акцентировали внимание на подаче материала.
Ни у кого не возникло ведь вопросов по тексту "крымского города".
Как примерно это звучало бы для другого города? Московского города или, скажем, татарского города?
Вот это и страшно было для общества на выхлопе всех последних событий, когда в башке кафе "Сепар" и деление по региональной привязке уже идёт как бы само собой.
poluputing 01 сентября 2018 | 19:00
patrikk_1: если бы, но, к сожалению, воняет кацапами, тараканы вернулись и вот- вот дожди из клопов зарядят
jetsam 01 сентября 2018 | 18:45
"но приостанавливать деятельность предприятия не стали. "
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действительно. зачем?
чем больше холопов сдохнет - тем больше будут пенсии у депутатов...
kryimzdick 01 сентября 2018 | 18:47
Оккупанты травят крымчан
xuato 01 сентября 2018 | 18:58
Мало того что засуха, так еще и травят химией, как колорадских жуков.
sterhogolub 01 сентября 2018 | 19:27
Блоггер-Горный уже мчится на своём БМВ (правда в противоположном направлении))
ugiazov 01 сентября 2018 | 19:39
Просто сели бы на скамейку, а потом на штаны посмотрели. Или жена дома им химанализ выдала.