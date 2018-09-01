Четверым артистам циркового шоу, пострадавшим в Воронеже от обрушения конструкции, госпитализация не потребовалась
Как сообщили ТАСС в воронежской больнице «скорой помощи», предварительные диагнозы о сложных переломах и черепно-мозговых травмах не подтвердились. Ранее сообщалось, что во время представления в цирке с высоты четырех метров технические конструкции рухнули на участников конного шоу.
Комментарии2
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cattt 01 сентября 2018 | 18:38
Чего там в Воронеже обрушилось, опять пукин Воронеж бомбил?.
xuato 01 сентября 2018 | 18:55
Работать на улице им. 20 летия Октября (1937 года) вообще не безопасно.