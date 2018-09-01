Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов в третий раз госпитализирован из спецприемника
Как сообщила Интерфаксу официальный представитель движения и супруга оппозиционера Анастасия Удальцова, это связано с обезвоживанием организма, вызванном голодовкой. По ее словам, состояние Удальцова тяжелое. Он сильно исхудал и находится под капельницей.
Впрочем, Удальцова сказала, что ее муж обещал прислушаться к требованиям врачей прекратить голодовку.
Удальцов отбывает 30 суток административного ареста за недавнюю акцию против пенсионной реформы.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
m_doc 01 сентября 2018 | 18:12
Эта музыка будет вечной. Завтра отправят обратно... потом снова обратно...пока не закончатся 30 суток каторги:)
j_partizan 01 сентября 2018 | 18:29
Скоро Власть будут ненавидеть все, возможно, что включая её же саму.