Студентов Уральского федерального университета обязывают прийти на митинг памяти жертв Беслана в рамках учебного процесса, такие объяснения дали в ВУЗе. В университете отметили, что программа направлена на профилактику экстремизма среди молодежи.

В учебном плане есть обязательная дисциплина, которая носит название «Профилактика девиаций молодежи». В ее рамках рассматриваются экстремистские настроения и поведение. Участие в митинге рассматривается как изучение учебного предмета, рассказала руководитель программы бакалавриата Уральского федерального университета Зинаида Сенук в интервью агентству «Европейско-Азиатские Новости». По ее словам, студенты должны уметь организовывать такие акции и работать на них. Руководитель программы подчеркнула, в университете делают все необходимое, чтобы студенты не примкнули к радикальным группировкам. Работа с молодежью способствует противодействию экстремизму, заключила Зинаида Сенук. Студенты Уральского федерального университета накануне пожаловались, что их принуждают 3 сентября принять участие в митинге, который пройдет у мемориала «Черный тюльпан». За неявку молодым людям обещали поставить прогул, об этом свидетельствуют скриншоты переписки с преподавателем ВУЗа. В ней студентов зовут на митинг, обозначено место и время, однако не указано, чему посвящена акция.

Акции памяти жертв терроризма 3 сентября проводят по всей России.