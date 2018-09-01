Студентов Уральского федерального университета обязывают прийти на митинг памяти жертв Беслана
Студентов Уральского федерального университета обязывают прийти на митинг памяти жертв Беслана в рамках учебного процесса, такие объяснения дали в ВУЗе. В университете отметили, что программа направлена на профилактику экстремизма среди молодежи.
В учебном плане есть обязательная дисциплина, которая носит название «Профилактика девиаций молодежи». В ее рамках рассматриваются экстремистские настроения и поведение. Участие в митинге рассматривается как изучение учебного предмета, рассказала руководитель программы бакалавриата Уральского федерального университета Зинаида Сенук в интервью агентству «Европейско-Азиатские Новости». По ее словам, студенты должны уметь организовывать такие акции и работать на них. Руководитель программы подчеркнула, в университете делают все необходимое, чтобы студенты не примкнули к радикальным группировкам. Работа с молодежью способствует противодействию экстремизму, заключила Зинаида Сенук. Студенты Уральского федерального университета накануне пожаловались, что их принуждают 3 сентября принять участие в митинге, который пройдет у мемориала «Черный тюльпан». За неявку молодым людям обещали поставить прогул, об этом свидетельствуют скриншоты переписки с преподавателем ВУЗа. В ней студентов зовут на митинг, обозначено место и время, однако не указано, чему посвящена акция.
Акции памяти жертв терроризма 3 сентября проводят по всей России.
Комментарии5
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elzbeta 01 сентября 2018 | 18:21
Тьфу, Господи прости, даже из памяти трагедии умудряются идиотизм сделать! Слов нет, одни ругательства!
patrikk_1 01 сентября 2018 | 18:36
Грязные журналисты ищут грязь.
polikarpich 01 сентября 2018 | 19:11
patrikk_1: Ну так гадить и пачкать не надо всё вокруг. Никто никакой "грязи" и не найдёт. Ни "грязные" журналисты, ни "чистые", с промытыми мозгами.
unprejudiced 01 сентября 2018 | 18:38
Поддерживаю такое начало. Вообще в ВУЗах надо наладить выявление и отчисление боевиков и миньонов персонажа. или прочей оппозиционной мерзости.
polikarpich 01 сентября 2018 | 19:23
unprejudiced: Это не начало. Это конец. Или, по крайней мере, начало конца.
Кстати, а кто такие эти "миньоны"? И какого такого "персонажа"?