В Северной Осетии началась трехдневная вахта по жертвам теракта в  Беслане

Церемония началась в 9:15 со школьного звонка — именно в это время 1 сентября 2004 года раздались первые выстрелы. Участники акции принесли во двор школы игрушки и воду в память о том, что террористы все три дня не давали заложникам пить. В результате захвата боевиками школы и последующего штурма погибли 333 человека. Большинство из них дети. Пострадали более 700 человек. Траурные мероприятия также пройдут у памятников детям Беслана в Москве, Санкт-Петербурге и других городах.