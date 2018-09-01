Z Архив новостей новости
5 1 6 369
18:03, 01 сентября 2018

Следователи провели выемку документации в аэропортах Сочи и «Внуково» и в «Ютэйр» после аварийной посадки самолета

Следователи провели выемку документации в аэропортах Сочи и «Внуково», а также в авиакомпании «Ютэйр» после аварийной посадкой самолета в Сочи. На борту было 170 человек, никто не пострадал, но при эвакуации умер сотрудник аэропорта. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело.
Пассажирский лайнер Boeing 737 авиакомпании при посадке в Сочи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. До этого неоднократно заходил на посадку. Все произошло глубоко ночью, около 2:50 по московскому времени; к 3:15 пожар удалось потушить. В самолете, следовавшем из столичного Внуково находились 164 пассажира и шесть членов экипажа, все они были эвакуированы. По словам некоторых очевидцев – все было организовано очень четко.
Минздрав сообщил о 18 пострадавших, в том числе троих детях. Одному взрослому и двум детям потребовалась госпитализация, но их жизни ничего не угрожает. Причины — отравление угарным газом и травмы грудной клетки.

Происшествие отнюдь не было банальным или рядовым инцидентом. Отсутствие жертв – результат хорошо организованной спасательной операции. Об этом в эфире РБК рассказал один из пассажиров лайнера:

При оказании помощи пострадавшим умер руководитель комплексной смены аэропорта Сочи Владимир Бегиян. Возможно — от сердечного приступа. Руководство аэропорта пообещало оказать помощь его семье.

Ранее в СК сообщило, что рассматривают несколько версий произошедшего. Не исключают ошибки пилота, технической неисправности воздушного судна, влияния неблагоприятные погодные условия, а также несогласованности в работе наземных служб.

Комментарии

1

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

vedma2017 01 сентября 2018 | 18:21

"...несогласованность в работе наземных служб...", но проверять будут Ютейр.
Ютейр мешает Аэрофлоту ?

Самое обсуждаемое

Блоги

Вьетнам выразил соболезнования в связи с кончиной сенатора Джона Маккейна В тот же день Вице-премьер, Министр иностранных дел Вьетнама Фам Бинь Минь направил семье сенатора Джона Маккейна телеграмму соболезнования и сделал запись в траурной книге в Посольстве США в Ханое…

5 150 6 13208 30.08
Kмаккейн, сша, политика, общество, события
Блоги

«Катынь — место скорби, а не выяснения отношений» Генеральный директор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова — Сергею Пархоменко…

5 154 6 13752 27.08
Kистория, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

+ Моя Москва Моя Москва Сколько сомнений, сколько неуверенности было сначала: Полюбит ли меня Москва? Признает ли своим?...

5 67 6 8102 31.08
Kвыборы, политика, общество, видео
Блоги

Джон Маккейн: Россияне заслуживают лучшего, чем Путин Я верю в вас. Я верю в вашу способность к самоуправлению и в ваше стремление к справедливости и миру открытых возможностей…

5 875 6 115959 26.08
Kполитика, общество, маккейн, сша, события
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Хозяин Слово «хозяин» образовано от татарского слова «хуҗа» и русского суффикса ин…

5 51 6 6878 29.08
Kязыки, передачи, образование, события
Блоги

+ Обращение Владимира Путина о пенсионных изменениях Обращение Владимира Путина о пенсионных изменениях Предлагаю ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения…

5 538 6 77334 29.08
8читать ;смотреть
Kпутин, пенсии, видео, мнения
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: Если все против одного, то в любом случае не правы все Бывают абсолютно чмошные дети, как это называют в армии, которые, ну, просят их травить как бы всем видом. Но в любом случае те, кто ловятся на это, они все подонки, они все неправы…

5 104 6 15152 27.08
Kподростки, школа, эфиры, мнения
Блоги

«Подобного рода «расследования» псевдо-борцов с коррупцией»... Заявление о «завышении цен на продовольствие», поставляемое в войска национальной гвардии РФ…

5 74 6 11652 31.08
Kнавальный, росгвардия, финансы, продовольствие, события
Блоги

Кусок эфира

Матвей Ганапольский: Я лично благодарен Маккейну Благодарен за то, что он отстаивал Россию и российских граждан от власти, от Кремля. И в своем письме, которое, думаю, станет классиком публицистики, он объяснял, что такое свобода…

5 113 6 17614 27.08
Kполитика, сша, общество, мнения
Блоги

Леонид Гозман политик

Про учителей морали Раздражают не славословия или, наоборот, хула в адрес ушедших, а попытки объяснить мне, как мне следует реагировать, что правильно или достойно, а что нет?

5 56 6 8811 16:43
Kпамять, общество, мораль, мнения
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер

Гражданами какой страны являются сепаратисты? ДНР? Я не знаю такой страны. Я знаю страну Украина…

5 71 6 11843 29.08
#слушать 42:33 8читать ;смотреть $скачать 9.7 МБ
Блоги

Владимир Варфоломеев журналист «Эхо Москвы»

Но есть и новички Теперь все они оказались в одной политической команде, доверив мэру свои имена и репутации…

5 244 6 41289 26.08
Kсобянин, выборы, события, мнения
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Буран Слово буран возникло от татарского «бур» — крутить, сверлить, виться…

5 55 6 9497 27.08
Kязыки, передачи, образование, события
Интервью Будем наблюдать

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

2973108

5 50 6 8791 13:05
#слушать 42:59 8читать ;смотреть $скачать 9.8 МБ
Kвласть, общество, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Жанна Спитковская Предприниматель

Фитиль уже запален. Хемниц как символ уходящей эпохи. Меркелевская Германия на исходе Рядовой Мишель не понимает, почему он за неоплату налога на телевидение и радиовещание может попасть в тюрьму, а нелегальные мигранты по нескольку раз в день попадаясь на воровстве, ничем не рискуют…

5 52 6 9109 29.08
Kгермания, общество, демонстрации, мигранты, события
Блоги

+ Отдых в Туве: как Путин провёл выходные на Енисее Отдых в Туве: как Путин провёл выходные на Енисее Компанию президенту составили министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников…

5 126 6 23360 28.08
8читать ;смотреть
Kпутин, видео, события

Популярное за неделю

Новости

ДНР: Задержанные по подозрению в убийстве Александра Захарченко признались в причастности к преступлению Украины По крайней мере, так говорит временно исполняющий обязанности главы ДНР Дмитрий Трапезников…

5 0 6 20569
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Это махровый уж прямо экстремизм эстремизмыч — клейма негде ставить. И Управление «Э» каждый раз поджимает хвост в этих случаях и, по сути дела оказывается прямым покровителем экстремизма…

5 102 6 133209 29.08
#слушать 49:46 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, видео
Голосование
Был ли Джон Маккейн русофобом?
5 55 6 11392 26.08
Блоги

Алексей Навальный политик

Почему Путин испугался? Объясняю на картинках Действительно, 47% стали после объявления пенсионной реформы хуже относиться к правительству, и только 33% стали хуже относиться к Путину…

5 225 6 317901 29.08
Kнавальный, акции, митинги, события, мнения
Блоги

+ Обращение Владимира Путина о пенсионных изменениях Обращение Владимира Путина о пенсионных изменениях Предлагаю ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения…

5 538 6 77334 29.08
8читать ;смотреть
Kпутин, пенсии, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7221495
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3640342

Сегодня в эфире