Следователи провели выемку документации в аэропортах Сочи и «Внуково» и в «Ютэйр» после аварийной посадки самолета

Следователи провели выемку документации в аэропортах Сочи и «Внуково», а также в авиакомпании «Ютэйр» после аварийной посадкой самолета в Сочи. На борту было 170 человек, никто не пострадал, но при эвакуации умер сотрудник аэропорта. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело.

Пассажирский лайнер Boeing 737 авиакомпании при посадке в Сочи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. До этого неоднократно заходил на посадку. Все произошло глубоко ночью, около 2:50 по московскому времени; к 3:15 пожар удалось потушить. В самолете, следовавшем из столичного Внуково находились 164 пассажира и шесть членов экипажа, все они были эвакуированы. По словам некоторых очевидцев – все было организовано очень четко.

Минздрав сообщил о 18 пострадавших, в том числе троих детях. Одному взрослому и двум детям потребовалась госпитализация, но их жизни ничего не угрожает. Причины — отравление угарным газом и травмы грудной клетки.

Происшествие отнюдь не было банальным или рядовым инцидентом. Отсутствие жертв – результат хорошо организованной спасательной операции. Об этом в эфире РБК рассказал один из пассажиров лайнера:

При оказании помощи пострадавшим умер руководитель комплексной смены аэропорта Сочи Владимир Бегиян. Возможно — от сердечного приступа. Руководство аэропорта пообещало оказать помощь его семье.

Ранее в СК сообщило, что рассматривают несколько версий произошедшего. Не исключают ошибки пилота, технической неисправности воздушного судна, влияния неблагоприятные погодные условия, а также несогласованности в работе наземных служб.