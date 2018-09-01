Суд Киева приговорил обвиняемого в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко к 4,5 годам колонии

Гражданин Украины Борис Герман полностью признал свою вину и заключил сделку со следствием.

Решение суда по делу Германа было вынесено в короткие сроки – со дня самого преступления прошло всего три месяца. Как оказалось, Голосеевский районный суд Киева вынес обвиняемому приговор еще позавчера, 30 августа, но известно об этом стало лишь сегодня. О судебном решении журналистам рассказал глава СБУ Василий Грицак, передает «Интерфакс-Украина». Он отметил, что Герман продолжает работать со следствием и представляет «очень интересные показания». Приговор вступит в силу через месяц.

Суд по делу обвиняемого в организации покушения на Бабченко проходил в закрытом режиме. Адвокат Германа Валерий Поваров ранее отказался говорить как о приговоре, так и о деталях сделки со следствием, сославшись на подписку о неразглашении.

Герман был задержан сотрудниками СБУ Украины после инсценировки убийства Бабченко. Как оказалось, киллер сам сообщил правоохранительным органам о поступившем ему заказе. Сейчас он проходит по делу как свидетель. Участник АТО Алексей Цымбалюк заявил, что именно он получил заказ на убийство Бабченко.

В Киеве утверждают, что инсценировка убийства российского журналиста была тщательно спланированной спецоперацией. На специальной пресс-конференции это подтвердил и сам Аркадий Бабченко.

Ранее, выступая в суде, Борис Герман заявил, что сам связался с украинскими спецслужбами после того, как к нему обратился его знакомый Вячеслав Пивоварник. По утверждению обвиняемого, Пивоварник работает в «фонде Путина» и занимается организацией беспорядков на Украине.