Суд Киева приговорил обвиняемого в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко к 4,5 годам колонии
Гражданин Украины Борис Герман полностью признал свою вину и заключил сделку со следствием.
Решение суда по делу Германа было вынесено в короткие сроки – со дня самого преступления прошло всего три месяца. Как оказалось, Голосеевский районный суд Киева вынес обвиняемому приговор еще позавчера, 30 августа, но известно об этом стало лишь сегодня. О судебном решении журналистам рассказал глава СБУ Василий Грицак, передает «Интерфакс-Украина». Он отметил, что Герман продолжает работать со следствием и представляет «очень интересные показания». Приговор вступит в силу через месяц.
Суд по делу обвиняемого в организации покушения на Бабченко проходил в закрытом режиме. Адвокат Германа Валерий Поваров ранее отказался говорить как о приговоре, так и о деталях сделки со следствием, сославшись на подписку о неразглашении.
Герман был задержан сотрудниками СБУ Украины после инсценировки убийства Бабченко. Как оказалось, киллер сам сообщил правоохранительным органам о поступившем ему заказе. Сейчас он проходит по делу как свидетель. Участник АТО Алексей Цымбалюк заявил, что именно он получил заказ на убийство Бабченко.
В Киеве утверждают, что инсценировка убийства российского журналиста была тщательно спланированной спецоперацией. На специальной пресс-конференции это подтвердил и сам Аркадий Бабченко.
Ранее, выступая в суде, Борис Герман заявил, что сам связался с украинскими спецслужбами после того, как к нему обратился его знакомый Вячеслав Пивоварник. По утверждению обвиняемого, Пивоварник работает в «фонде Путина» и занимается организацией беспорядков на Украине.
Комментарии8
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parasuk_ 01 сентября 2018 | 18:11
Странный приговор. На порашкиной орде за порванный портрет хохолбаши сейчас дают 4 года. А тут за организацию заказного убийства всего 4,5. Впрочем, за изнасилование несовершеннолетней наркоману-атошнику дали вообще условно. Сбылась вековая мечта хохлов, им разрешили безнаказанно грабить, убивать и трахать другу друга :)
nelibermot20 01 сентября 2018 | 18:19
parasuk_: над убийцей Бузины не было даже суда, олним словом Укрогабон. Тоже самое и с "покушением" на бапченку, ни а одной другой стране такая клоунада невозможна: организатор заказного убийства, главарь бандитского сообщества, террорист, и 4,5 года )))
mitja_76 01 сентября 2018 | 18:37
nelibermot20: Судя по нашей стране, когда следователям, приехавшим к организатору заказного убийства дверь открывают - это уже неплохо. )))
sergey1971 01 сентября 2018 | 19:25
nelibermot20: почему невозможна? У нас Быкову за организацию покушения на Пашу-цветомузыку дали 6 лет условно.
minerr 01 сентября 2018 | 18:13
След Кремля уже нашли или уже и искать бросили? Клоуны одним словом.
nanarovsky 01 сентября 2018 | 18:17
Пивоварник работает в «фонде Путина» и занимается организацией беспорядков на Украине.
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В «фонде Путина» работают фсе. Даже бабка данко.
irinakingsize1 01 сентября 2018 | 19:15
Портянки, где черные вуальки, свечки, заплаканные глаза? У них любимого бандюка укокошили, а они тут сидят зубоскалят... Ну не говнюки, а? Вот они так и над нашим божеством зубоскалить будут-вот увидите...
tks 01 сентября 2018 | 19:15
"Базовое" дело будет, для следующих обвинений.