Объявлены темы сочинений выпускников для получения допуска к  ЕГЭ

Как сообщила Министр просвещения Ольга Васильева, это «Отцы и дети», «Мечта и реальность», «Месть и великодушие», «Искусство и ремесло» и «Доброта и жестокость». Направления для экзамена определил Совет, который возглавляет Наталия Солженицына Сочинение выпускники будут писать в феврале 2019 года, оно будет оцениваться по системе «Зачет/незачет».