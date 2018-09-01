Посольство США в России опровергло утверждения о приостановке выдачи американских виз россиянам. Ранее на это жаловался генконсул России в Хьюстоне Александр Писарев. Представитель американского посольства Андреа Калан утверждает, что дипмиссия США в Москве и генконсульства в Екатеринбурге и Владивостоке только в прошлом месяце «выдали почти 8 тысяч виз».