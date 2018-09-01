В деле о контрабанде кокаина из Аргентины появились двое новых фигурантов
По сведениям «Интерфакс», они объявлены в международный розыск. Личности подозреваемых не уточняются. Источник агентства утверждает, что они — знакомые бывших сотрудников российского посольства в Буэнос-Айресе, один из которых проходит по этому делу. На сегодняшний день арестованы 6 человек, включая предполагаемого организатора поставки Андрея Ковальчука.
Комментарии7
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vilingrad 01 сентября 2018 | 17:36
Путин и Лавров
arye_11 01 сентября 2018 | 17:46
vilingrad:
Да плевать - знакомые они или знакомые знакомых.
400 кг кокаина на территорию посольства мог пронести только работник посольства и то, не из рядовых, а из первых лиц.
danko1 01 сентября 2018 | 17:36
Патрушева и В. Иванова в международный розыск объявили?
Хотя сомнительно. Поставку наркотиков из южной Америки Кремль крышует.
yralez 01 сентября 2018 | 17:37
Из МО. МИД. МВД ?.....ну не томите ..
jetsam 01 сентября 2018 | 17:37
размазать, замылить, заболтать.....
и, глядишь, скандальчик рассосется сам собой....
sasass 01 сентября 2018 | 17:38
Ждали долго , чтобы все убежали - ощущение такое , что очень не хочется раскрыть это преступление...
plank1957 01 сентября 2018 | 17:44
И как эти 6 человек водили за нос службу безопасности посольства? А кто же тогда сбывал кокс? Двое свеженьких?