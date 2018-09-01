В деле о контрабанде кокаина из Аргентины появились двое новых фигурантов

По сведениям «Интерфакс», они объявлены в международный розыск. Личности подозреваемых не уточняются. Источник агентства утверждает, что они — знакомые бывших сотрудников российского посольства в Буэнос-Айресе, один из которых проходит по этому делу. На сегодняшний день арестованы 6 человек, включая предполагаемого организатора поставки Андрея Ковальчука.