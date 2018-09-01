В Вашингтоне в эти минуты проходит национальная поминальная служба по сенатору Джону Маккейну
На церемонии ожидается выступление бывших президентов США Джорджа Буша-мл. и Барака Обамы. Также присутствуют бывший президент Бил Клинтон. Дональда Трампа на церемонию не приглашали. В числе тех, кто стоял у гроба сенатора был российский общественный деятель Владимир Кара-мурза-младший. Сенатор скончался 25 августа на 82-м году жизни от рака мозга. Похоронят его на родине, в штате Аризона.
Комментарии3
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kisa2000 01 сентября 2018 | 17:38
Вся Америка в трауре, все флаги приспущены.
sandro_007 01 сентября 2018 | 17:54
Земля стекловатой.
skanon 01 сентября 2018 | 17:40
ДемРоссия тоже скорбит!..