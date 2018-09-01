В Вашингтоне в эти минуты проходит национальная поминальная служба по сенатору Джону Маккейну

На церемонии ожидается выступление бывших президентов США Джорджа Буша-мл. и Барака Обамы. Также присутствуют бывший президент Бил Клинтон. Дональда Трампа на церемонию не приглашали. В числе тех, кто стоял у гроба сенатора был российский общественный деятель Владимир Кара-мурза-младший. Сенатор скончался 25 августа на 82-м году жизни от рака мозга. Похоронят его на родине, в штате Аризона.