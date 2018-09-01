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17:30, 01 сентября 2018

113 человек, по уточненным данным, эвакуированы с загоревшегося теплохода на Москве-реке

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, когда судно находилось в районе Бережковской набережной, в трюме произошло возгорание. Пострадавших нет.

Комментарии

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drillerthriller 01 сентября 2018 | 17:36

Гребцы пьяны, ваше благородие.
И сколько пьяных?
Все, как один, в хлам-с!

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