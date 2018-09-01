Митрополит Иларион предостерег Константинопольскую церковь от поспешных решений в отношении украинской автокефалии

Митрополит Волоколамский Иларион предостерег Константинопольскую церковь от поспешных решений в отношении украинской автокефалии.

Как заявил митрополит Иларион, РПЦ готова предоставить Константинопольскому патриархату и даже опубликовать исторические документы, которые доказывают неправомерность притязаний на украинскую церковь. Напомню, президент Украины Петр Порошенко обратился к константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой о создании автокефальной православной церкви, не подчиняющейся РПЦ.