Митрополит Иларион предостерег Константинопольскую церковь от поспешных решений в отношении украинской автокефалии
Митрополит Волоколамский Иларион предостерег Константинопольскую церковь от поспешных решений в отношении украинской автокефалии.
Как заявил митрополит Иларион, РПЦ готова предоставить Константинопольскому патриархату и даже опубликовать исторические документы, которые доказывают неправомерность притязаний на украинскую церковь. Напомню, президент Украины Петр Порошенко обратился к константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой о создании автокефальной православной церкви, не подчиняющейся РПЦ.
Комментарии14
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lager23 01 сентября 2018 | 17:12
Поп пальцует...
danko1 01 сентября 2018 | 17:31
lager23: Попы РПЦ не желают доход терять, во имя которого и "служат", но только не богу, а Кремлю.
alxab 01 сентября 2018 | 17:48
Митрополит Волоколамский подполковник Иларион предостерег Вселенского Патриарха Варфоломея от поспешных решений. В случае неповиновения в регион будет введена батальонная группа попов специального назначения для устройства Варфоломеевской ночи.
arye_11 01 сентября 2018 | 17:13
Товарищ Митрополит.
В каком воинском звании и должности вы состоите в своей истинной организации?
kaputvsemu 01 сентября 2018 | 17:14
"Митрополит Волоколамский Иларион предостерег Константинопольскую церковь..."
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Новость начинается сразу с анекдота.
bahtin85 01 сентября 2018 | 17:18
Моська предостерегла слона...
andy66 01 сентября 2018 | 17:18
оппаньки, и вот уже чекисты открыто угрожают константинопольскому патриарху )))
Кстати, патриархи тамошние отказались пить водичку которую им предлагала охрана Кирила ))) опытные )
xuato 01 сентября 2018 | 17:20
Это кто такой страшный, Ларик поди возомнил себя наместником Бога на земле, а патриарх Константинопольский у него шестерит. Московские попы разве не понимают, что Московский патриархат по сравнению с историей Киевского, это типа как если бы церковный приход Комсомольска на Амуре командовал Московской патриархией. Там разберутся и без московских попов.
paulotto 01 сентября 2018 | 17:23
К католикам надо обратиться , и дело с концом
aleksei123m 01 сентября 2018 | 17:23
О как. Селен поп...
А он, оказывается, может предостеречь вселенского патриарха...
РПЦ обзавелась сверхоружием или сверхверой?
Мания величия в ращенсюдей, зашкаливает.
oldpartizan 01 сентября 2018 | 17:26
кому то монастырь светит за такой политический провал в рускомирном движении.
хорошо если в подмосковье, а не в Магадане.
yralez 01 сентября 2018 | 17:35
У московских попов жирный кусок уплывает.
boda 01 сентября 2018 | 17:41
"Как заявил митрополит Иларион, РПЦ готова предоставить Константинопольскому патриархату и даже опубликовать исторические документы, которые доказывают неправомерность притязаний на украинскую церковь"
РПЦшники уже видать наваяли кучу "объективных доказательств" в пользу своей альтернативной версии)))
elzbeta 01 сентября 2018 | 17:54
А Отца Небесного не пробовал предостерегать? А уже пора бы, пора бы, а то ишь....